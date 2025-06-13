Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yangın riski nedeniyle 1 milyon powerbank geri çağrılıyor

Lityum iyon pil kaynaklı yangın ve patlama riski nedeniyle Anker, popüler taşınabilir şarj cihazı PowerCore 10000 modelini geri çağırma kararı aldı. Şimdiye kadar 19 farklı olay bildirildi, bu vakalar küçük yanıklara ve on binlerce dolarlık maddi hasara yol açtı. İşte sorundan etkilenen modeller.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yangın riski nedeniyle 1 milyon powerbank geri çağrılıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 17:40

Anker, lityum iyon piliyle ilgili potansiyel bir sorun nedeniyle yangın güvenliği riski oluşturabileceği gerekçesiyle PowerCore 10000 taşınabilir şarj cihazı (powerbank) için geri çağırma başlattı. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'na (USCPSC) göre, şirket bugüne kadar 19 yangın ve patlama bildirimi aldı; bu olaylar küçük yanık yaralanmalarına ve toplamda 60 bin 700 dolardan fazla maddi hasara neden oldu.

Yangın riski nedeniyle 1 milyon powerbank geri çağrılıyor

1 MİLYONDAN FAZLA POWERBANK GERİ ÇAĞRILDI

Geri çağırma, Haziran 2016 ile Aralık 2022 arasında Amazon, Newegg ve eBay üzerinden çevrim içi satılan 1 milyondan fazla ürünü kapsıyor. Etkilenen cihazlar, yan tarafına kazınmış Anker logosu ve alt kenarına basılmış A1263 model numarası ile tanımlanabiliyor.

Ancak Anker, yalnızca ABD'de satılan ve belirli seri numaralarına sahip ürünleri geri çağırıyor. Kullanıcıların, ürünlerinin geri çağırılanlar arasında olup olmadığını kontrol etmek için Anker'in internet sitesini ziyaret etmeleri gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yapay zekanın başına Türk mühendis Koray Kavukcuoglu getirildi
İnsansı robotlar şimdi de yetenek yarışmasına katıldı: Jüri üyelerinin tepkisi şaşırttı

Sıkça Sorulan Sorular

powerbank nedir?
Powerbank, taşınabilir bir enerji depolama cihazıdır. Genellikle cep telefonu, tablet, kablosuz kulaklık gibi USB üzerinden şarj olan elektronik cihazların, prizden uzakta olunduğunda da şarj edilebilmesini sağlar.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.