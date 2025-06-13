Yangın riski nedeniyle 1 milyon powerbank geri çağrılıyor

Lityum iyon pil kaynaklı yangın ve patlama riski nedeniyle Anker, popüler taşınabilir şarj cihazı PowerCore 10000 modelini geri çağırma kararı aldı. Şimdiye kadar 19 farklı olay bildirildi, bu vakalar küçük yanıklara ve on binlerce dolarlık maddi hasara yol açtı. İşte sorundan etkilenen modeller.

Anker, lityum iyon piliyle ilgili potansiyel bir sorun nedeniyle yangın güvenliği riski oluşturabileceği gerekçesiyle PowerCore 10000 taşınabilir şarj cihazı (powerbank) için geri çağırma başlattı. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'na (USCPSC) göre, şirket bugüne kadar 19 yangın ve patlama bildirimi aldı; bu olaylar küçük yanık yaralanmalarına ve toplamda 60 bin 700 dolardan fazla maddi hasara neden oldu.

1 MİLYONDAN FAZLA POWERBANK GERİ ÇAĞRILDI

Geri çağırma, Haziran 2016 ile Aralık 2022 arasında Amazon, Newegg ve eBay üzerinden çevrim içi satılan 1 milyondan fazla ürünü kapsıyor. Etkilenen cihazlar, yan tarafına kazınmış Anker logosu ve alt kenarına basılmış A1263 model numarası ile tanımlanabiliyor.

Ancak Anker, yalnızca ABD'de satılan ve belirli seri numaralarına sahip ürünleri geri çağırıyor. Kullanıcıların, ürünlerinin geri çağırılanlar arasında olup olmadığını kontrol etmek için Anker'in internet sitesini ziyaret etmeleri gerekiyor.