Yanı başımızdalar... Evrenin en yaşlı yıldızları bulundu

15 May 2024 16:27 - Güncelleme : 15 May 2024 16:32

Bilim insanları mutluluğun bir sırrını daha buldu: 40 yıl düşünsek akla gelmez...

Bilim insanları mutluluğun bir sırrını daha buldu: 40 yıl düşünsek akla gelmez...

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nde neredeyse evren kadar yaşlı olan üç adet yıldız tespit ettiler. Bu yıldızların en dikkat çekici özelliği, Dünya'ya 30 bin ışık yılı uzaklıkta olduklarından nispeten yakın kabul edilmeleri.

12 ila 13 milyar yıl önce (ilk galaksilerin şekillenmeye başladığı dönemde) oluştuğu anlaşılan bu yıldızların her birinin zamanında kendi küçük galaksisine ait olduğuna ve daha sonra Samanyolu Galaksisi tarafından emildiğine inanılıyor.

DAHA FAZLA YILDIZ OLABİLİR

Araştırmacıların Küçük Birikmiş Yıldız Sistemi (Small Accreted Stellar System - SASS) olarak adlandırdığı bu yıldızlar günümüzde Samanyolu'nun eteklerinde dönüyor. Ekip galakside hayatta kalmış daha fazla yıldızın olabileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar benzer SASS yıldızlarını ortaya çıkardıkça, bunları evrenin hayatta kalan ilk galaksilerinden bazıları olduğu düşünülen ultra soluk cüce galaksilerin analogları olarak kullanmayı umuyor. Bu tür galaksiler bugün hala bozulmamış durumdalar ancak gökbilimcilerin derinlemesine inceleyemeyeceği kadar uzak ve sönükler.

"ARTIK YENİ BİR YOLUMUZ VAR"

MIT fizik profesörü Anna Frebel, "Galaksi oluşumu hakkında bildiklerimiz göz önüne alındığında, bu en eski yıldızların kesinlikle orada olması gerekir. Onlar kozmik aile ağacımızın bir parçası. Ve artık onları bulmak için yeni bir yolumuz var." diye konuştu.

Hakemli dergi Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de yayımlanan çalışmada Frebel, "Artık Samanyolu'nda çok daha parlak olan benzerlerini arayabilir ve bu aşırı sönük yıldızları takip etmek zorunda kalmadan kimyasal evrimlerini inceleyebiliriz." dedi.