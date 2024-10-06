'Yanlış banka' hatası X'in başını yaktı: Brezilya yasağı devam edecek

06 Ekim 2024 11:54 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 11:58

Ağustos ayından beri Brezilya'da yasaklanan X, mahkeme tarafından kesilen para cezasını ödemeyi kabul etmişti. Brezilya Yüksek Mahkemesi, sosyal medya platformunu bir süre daha erişime açmayacak. Sebebi, oldukça komik bir banka hatasından kaynaklanıyor.

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Brezilya'da faaliyetleri askıya alınan sosyal medya platformu X (Twitter), para cezasını ödemesine rağmen hâlâ ülke genelindeki yasağın kaldırılmasını bekliyor. Reuters'ın haberine göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi, X'in yasağının kaldırılmasını erteledi. Üstelik oldukça gülünç bir durum nedeniyle.

X, PARA CEZASINI YANLIŞ BANKAYA ÖDEMİŞ

Brezilya Yüksek Mahkemesi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ağustos ayı sonunda ülkede yasaklanan X, yaklaşık 5 milyon dolarlık para cezasını ödediğini belirterek, platformun yeniden erişime açılmasını talep etti. Ancak mahkeme, cuma günü yaptığı açıklamada, paranın yanlış bankaya yatırıldığını ve bu hatanın düzeltilene kadar yasağın devam edeceğini bildirdi.

X yetkilileri paranın doğru şekilde ödendiğini savunuyor olsa da Yargıç Alexandre de Moraes, şirket parayı doğru banka hesabına transfer edene kadar yasağı kaldırmayacaklarını belirtiyor.

X, BREZİLYA'DA MÜCADELE VERİYOR

X, Brezilya'da yasağın kaldırılması için geçtiğimiz haftalarda çeşitli adımlar atmıştı. Başta mahkemenin taleplerine dirense de daha sonra tutumunu değiştirerek Brezilya hükümetiyle iş birliği yapma yolunu seçti.

İlk olarak mahkemenin talimatına uyarak ülkede yasal temsilci atadı ve yargıcın yanlış bilgi ve nefret söylemi yaymakla suçladığı hesapları kapattı. Şirketin önündeki tek engel ise mahkeme tarafından kesilen para cezalarını ödemekti. X, son olarak para cezalarını ödediğini ve yasağın kaldırılması için mahkemeye başvurduğunu duyurdu. Ancak yanlış bankaya yapılan ödeme, sürecin yeniden uzamasına yol açtı.

Şimdi gözler, paranın doğru bankaya transfer edilip edilmeyeceğine ve bu transferin ne kadar sürede tamamlanacağına çevrildi. Yasağın kaldırılması için gerekli olan son adımın da atılmasının ardından, platformun Brezilya'da yeniden erişime açılması bekleniyor.