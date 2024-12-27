Yapay zeka 2025'te kaosa neden olabilir: Uzman isim 'önümüzdeki 2 aya dikkat çekerek' uyardı!

27 Aralık 2024 14:19 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 14:29

Yapay zeka ve kuantum teknolojilerinin hızlı gelişimi, 2025 yılında şifreleme güvenliğinin çökmesi, dolandırıcılığın artması ve DeepFake teknolojileriyle gerçek ve sahte içeriklerin ayırt edilemez hale gelmesi gibi ciddi riskler doğurabilir. Doç. Dr. Sefer Darıcı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Yapay zeka (YZ) teknolojileri her geçen gün hayatımızda daha fazla yer ediniyor. Ancak "her güzelliğin bir kusuru vardır" sözü bu alanda da haklı çıkarak, yapay zeka sadece yenilik ve kolaylıkları değil, aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bu bağlamda Doç. Dr. Sefer Darıcı, 2025​ yılına kadar özellikle dolandırıcılık​ olaylarında ciddi artışlar yaşanabileceği konusunda uyardı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 2 AYA DİKKAT"

Doç. Dr. Darıcı, yapay zeka tabanlı araçların kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilme potansiyeline dikkat çekti. YZ teknolojisinin ilerleyeceği nokta ve 2025'te insanlığı bekleyen sorunlara ilişkin açıklama yapan Darıcı, dolandırıcılık olaylarının artabileceğini ifade ederek "Önümüzdeki 2 boyunca buna ilişkin çok daha büyük problemlerle karşılaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada, yapay zekanın 2024'te birçok yeniliği beraberinde getireceğini öngördüğünü belirtmişti. Darıcı, 2025 yılına ilişkin tahminlerin anlattı.

Normal bilgisayar ile 300 yılda çözülen şifrelerin kuantum bilgisayarlar ile 10 saniyede çözüleceğini ifade eden Doç. Dr. Sefer Darıcı, 2023 yılında yapay zekayla alakalı 2024 yılına ilişkin tahminlerinde, yeni ses teknolojilerinin ortaya çıkacağı, ticaret ve finansal piyasalarda farklı YZ algoritmalarının etkinleşeceği, sanatçılar ve gazeteciler ile alakalı çeşitli değerlendirmelerde bulunduklarını anımsattı.

KUANTUM BİLGİSAYARLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI

"2025 yılı için yapay zekadaki gelişmeleri göz önünde bulundurursak çok daha öte bir noktaya taşıyabiliriz" diyen Darıcı, önümüzdeki yıl bilim insanlarını "Q Günü" olarak ifade ettiği bir durumun yaşanacağını anlattı. "Q Günü"nün, şifreleme mekanizmalarının kuantum bilgisayarlar sayesinde çok kısa bir süre içerisinde çözülebileceği ve birçok şifre yapısının eskisi kadar koruma sağlamayacağından kaynaklı kamunun, finansal piyasaların ve birçok özel kurumun da etkileneceğini ifade eden bir kavram olduğuna dikkati çeken Darıcı, şöyle devam etti:

"Kuantum bilgisayarlar, normal bir bilgisayarın şifreleme mekanizmasını çözebilmesi için gerekli 300 yıllık süreyi 10 saniyeye kadar indirebiliyor. Kamu için çok kritik bir noktaya sahip olan özellikle savunma sanayi ve kamusal altyapıların şifreleme mekanizmaları, çok kısa bir süre içerisinde kuantum bilgisayarlar sayesinde çözülebilir."

"Kötü amaçlı saldırıların da gerçekleşebileceğini ifade etmektedir. Bu durumun en büyük tehlikeleri gizli projeler, kamusal alanda harcama yapılan işlerin ortaya çıkması veya kamuda yetkili kişilerin şifrelerinin çok kısa bir sürede kırılabilmesi anlamına geliyor."

YAPAY ZEKA İLE GERÇEKÇİ VİDEOLAR ÜRETİLİYOR

Yapay zekayla üretilen gerçekçi videoların, dezenformasyona sebep olabildiğini kaydeden Doç. Dr. Sefer Darıcı, 2025 yılında insanların, birçok sanatçının sesinden ve görüntüsünden aslında onların hiç söylemedikleri şarkıları, hiç bulunmadıkları videoları izleyeceklerini ileri sürdüğü açıklamasında, deepfake teknolojisinin çok daha ileri bir noktaya gelmesiyle beraber habercilerin çok büyük zorluklar yaşayacağını ifade etti.

Aslında var olmayan görüntüler ve bilgilerin, habercilere gerçeğinden ayrılmayacak bir şekilde iletildiği zaman haber olarak servis edilme riski söz konusu olduğunu anlatan Darıcı, gerçeğinden ayırt edilemeyecek bu görüntülerin ise habercilerin en büyük problemlerinden bir tanesi olacağını sözlerine ekledi. "Bu nedenle kaynak kim olursa olsun nereden gelirse gelsin herhangi bir içerik mutlaka ve mutlaka kendi öz denetiminizden, Reality Checker gibi uygulamalarla bunların kontrol edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"2025'te buna ilişkin sıkıntıların çok daha ileri bir noktaya geleceğini var sayıyoruz" değerlendirmesinde bulunan Darıcı, önümüzdeki 2 boyunca buna ilişkin çok daha büyük problemlerle karşılaşacaklarını ve özellikle dolandırıcılık amacıyla kullananların çok fazla olacağını belirtti ve şunları ekledi:

"Sosyal medyadan gördüğünüz kişilerin gerçek görüntüsünden ve sesinden ayırt edemeyeceğiniz akademisyenler, bürokratların ve siyasilerin sanki demeç vermiş gibi, gerçek bir görüntüymüş gibi kullanıldığını ve hatta bundan birçok kişinin etkilendiğini, finansal piyasaların dahi etkilenebileceği bir döneme de girmeye başlıyoruz. Hızlı olunması gereken durumlarda da yine Reality Checker gibi uygulamalar kullanılarak bu en azından bir ön onay alınabilir."

BİRÇOK SEKTÖRDE BOY GÖSTERECEK

Yapay zekanın birçok sektörde boy göstereceğini dile getiren Darıcı, "2025 yılı için özellikle Hollywood benzeri ve Hollywood'a adeta taş çıkartan sinema filmlerinin karşımızda olduğunu göreceğiz. Yapay zeka tarafından üretilmiş ve gerçeğinden ayırt edemeyeceğiniz film sahnelerinin çok daha kısa sürelerde, çok daha az maliyetle üretildiğini ve sinema sektörünün de bundan çok farklı şekilde etkileneceği bir döneme de giriş yapmış olacağız" açıklamasında bulundu.

Bu tarzda sinema filmlerinin artık kendisinden bahsettirmeye başlayacağını ve yapay zeka tarafından aslında gerçek olmayan üretilmiş sinema oyuncularının meşhur olacağı bir döneme de girmeye başladıklarını bildirdi. Ses sanatçılarının da bu durumdan ciddi anlamda etkileneceğini savunan Darıcı, yapay zekanın birçok seslendirmeyi yapabildiğini ve "Yapay zekanın yapmış olduğu seslendirmelerle ilgili gerçeğinden ayırt edilmesi noktasında teknik anlamda çok daha uğraştığınız zaman bu gerçeğinden ayırt edilemiyor" diye konuştu.

Vefat etmiş bir sinema sanatçısının herhangi bir görüntüsünün yeni bir filmde oynatıldığına da şahit olabileceğimizi aktaran Darıcı, bu nedenle özellikle görsel teknolojideki, ses teknolojilerindeki bu kopyalama ve DeepFake benzeri yapıların önümüzdeki süreç içerisinde kullanıcıları gerçekten rahatsız eden ve problemler oluşturan bir noktaya getirebileceğini sözlerine ekledi.