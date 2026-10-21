Yapay zeka artık kendi hesabını ödeyecek!

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İstanbul
Yapay zekanın yalnızca soruları yanıtladığı ya da verilen görevleri yerine getirdiği dönem geride kalıyor. Artık kendi ihtiyaç duyduğu hizmetleri satın alabilen ve bunların ödemesini gerçekleştirebilen sistemler gündemde. Dünyanın en büyük stablecoin şirketi Tether de bu alanda önemli bir adım attı.
Şirketin yatırım kolu Tether Capital, yapay zeka ajanlarının dijital hizmetlere erişmesini ve bu hizmetlerin bedelini ödemesini sağlayan AIsa'ya stratejik yatırım gerçekleştirdi. Yatırımın, bireylerin ve işletmelerin bilgiye ve finansal araçlara erişimini kolaylaştırma hedefinin bir parçası olduğu belirtildi.
AIsa'nın geliştirdiği sistem, yapay zeka ajanlarının farklı veri kaynaklarına, yazılım araçlarına, API'lere, modellere ve işlem gücü hizmetlerine tek bir platform üzerinden ulaşmasını sağlıyor. Böylece her hizmet için ayrı hesap açma veya abonelik oluşturma zorunluluğunun azaltılması hedefleniyor.
Örneğin pazar araştırması yapan bir yapay zeka ajanı, ihtiyaç duyduğu verilere ulaşmak için farklı platformlarda abonelik yönetmek zorunda kalmayacak. Gerekli hizmete erişebilecek ve ödemesini doğrudan yapabilecek.
Üstelik bu işlemler yalnızca geleneksel para birimleriyle sınırlı değil. Platformda ödemeler itibari para veya stablecoin'lerle gerçekleştirilebiliyor.
Sistemin öne çıkan özelliklerinden biri de harcamaların kontrol altında tutulabilmesi. İşletmeler, yapay zeka ajanlarının ne kadar harcama yapabileceğini önceden belirleyebiliyor. Böylece otomatik ödeme işlemleri, tanımlanan limitler çerçevesinde yürütülebiliyor.
Hizmet sağlayıcılar ise sundukları ürünleri doğrudan yapay zeka tarafından yönetilen iş akışlarına dahil edebiliyor. Bu yapı, özellikle çok sayıda dijital hizmet kullanan işletmelerin abonelik ve ödeme süreçlerini sadeleştirmeyi amaçlıyor.
AIsa'nın açıkladığı rakamlar, platformun ulaştığı ölçeği de ortaya koyuyor. Şirketin verdiği bilgilere göre sistemde 250 binden fazla yapay zeka ajanı faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen işlem sayısı ise 100 milyonu aşmış durumda.
Platform, 5 binden fazla API, beceri ve modele tek bir erişim anahtarı üzerinden ulaşma imkanı sunuyor. Kullanım başına ödeme modeli sayesinde özellikle küçük ekiplerin, çok sayıda abonelikle uğraşmadan araştırma, analiz ve uzmanlık gerektiren işlemleri gerçekleştirmesi hedefleniyor.
Tether CEO'su Paolo Ardoino da yatırımla ilgili değerlendirmesinde önemli bir noktaya dikkat çekti.
Ardoino'ya göre yapay zeka ajanlarının daha fazla görevi üstlenmesiyle birlikte bu sistemlerin dijital hizmetlere erişimi kolaylaşmalı. Ancak bu gelişme, insanların harcamalar üzerindeki kontrolünü kaybetmesi anlamına gelmemeli. AIsa'nın tam da bu ihtiyaca yanıt veren bir altyapı geliştirdiğini belirten Ardoino, söz konusu teknolojilerin daha geniş bir kullanıcı ve işletme kitlesine ulaşabileceğini ifade etti.
Yapay zekanın kendi başına ödeme yapabilmesi, kripto para sektöründe stablecoin'lerin kullanım alanını da genişletiyor.
Genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenen stablecoin'ler, programlanabilir ödeme sistemleriyle birlikte kullanıldığında yazılımların ve yapay zeka ajanlarının otomatik işlem gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Özellikle küçük tutarlı ve sık tekrarlanan ödemelerde bu yöntem, geleneksel abonelik sistemlerine alternatif oluşturabiliyor.