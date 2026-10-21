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Yapay zeka artık kendi hesabını ödeyecek!

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 16:55
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1
Yapay zeka artık kendi hesabını ödeyecek!

Yapay zekanın yalnızca soruları yanıtladığı ya da verilen görevleri yerine getirdiği dönem geride kalıyor. Artık kendi ihtiyaç duyduğu hizmetleri satın alabilen ve bunların ödemesini gerçekleştirebilen sistemler gündemde. Dünyanın en büyük stablecoin şirketi Tether de bu alanda önemli bir adım attı.

Şirketin yatırım kolu Tether Capital, yapay zeka ajanlarının dijital hizmetlere erişmesini ve bu hizmetlerin bedelini ödemesini sağlayan AIsa'ya stratejik yatırım gerçekleştirdi. Yatırımın, bireylerin ve işletmelerin bilgiye ve finansal araçlara erişimini kolaylaştırma hedefinin bir parçası olduğu belirtildi.

2
Yapay zeka artık kendi hesabını ödeyecek!

YAPAY ZEKA İHTİYACI OLAN HİZMETİ KENDİSİ SATIN ALABİLECEK

AIsa'nın geliştirdiği sistem, yapay zeka ajanlarının farklı veri kaynaklarına, yazılım araçlarına, API'lere, modellere ve işlem gücü hizmetlerine tek bir platform üzerinden ulaşmasını sağlıyor. Böylece her hizmet için ayrı hesap açma veya abonelik oluşturma zorunluluğunun azaltılması hedefleniyor.

Örneğin pazar araştırması yapan bir yapay zeka ajanı, ihtiyaç duyduğu verilere ulaşmak için farklı platformlarda abonelik yönetmek zorunda kalmayacak. Gerekli hizmete erişebilecek ve ödemesini doğrudan yapabilecek.

Üstelik bu işlemler yalnızca geleneksel para birimleriyle sınırlı değil. Platformda ödemeler itibari para veya stablecoin'lerle gerçekleştirilebiliyor.

3
Yapay zeka artık kendi hesabını ödeyecek!

HARCAMA YETKİSİ YAPAY ZEKADA, KONTROL İNSANDA

Sistemin öne çıkan özelliklerinden biri de harcamaların kontrol altında tutulabilmesi. İşletmeler, yapay zeka ajanlarının ne kadar harcama yapabileceğini önceden belirleyebiliyor. Böylece otomatik ödeme işlemleri, tanımlanan limitler çerçevesinde yürütülebiliyor.

Hizmet sağlayıcılar ise sundukları ürünleri doğrudan yapay zeka tarafından yönetilen iş akışlarına dahil edebiliyor. Bu yapı, özellikle çok sayıda dijital hizmet kullanan işletmelerin abonelik ve ödeme süreçlerini sadeleştirmeyi amaçlıyor.

4
Yapay zeka artık kendi hesabını ödeyecek!

250 BİNDEN FAZLA YAPAY ZEKA AJANI KULLANIYOR

AIsa'nın açıkladığı rakamlar, platformun ulaştığı ölçeği de ortaya koyuyor. Şirketin verdiği bilgilere göre sistemde 250 binden fazla yapay zeka ajanı faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen işlem sayısı ise 100 milyonu aşmış durumda.

Platform, 5 binden fazla API, beceri ve modele tek bir erişim anahtarı üzerinden ulaşma imkanı sunuyor. Kullanım başına ödeme modeli sayesinde özellikle küçük ekiplerin, çok sayıda abonelikle uğraşmadan araştırma, analiz ve uzmanlık gerektiren işlemleri gerçekleştirmesi hedefleniyor.

5
Yapay zeka artık kendi hesabını ödeyecek!

TETHER CEO'SUNDAN HARCAMA KONTROLÜ VURGUSU

Tether CEO'su Paolo Ardoino da yatırımla ilgili değerlendirmesinde önemli bir noktaya dikkat çekti.

Ardoino'ya göre yapay zeka ajanlarının daha fazla görevi üstlenmesiyle birlikte bu sistemlerin dijital hizmetlere erişimi kolaylaşmalı. Ancak bu gelişme, insanların harcamalar üzerindeki kontrolünü kaybetmesi anlamına gelmemeli. AIsa'nın tam da bu ihtiyaca yanıt veren bir altyapı geliştirdiğini belirten Ardoino, söz konusu teknolojilerin daha geniş bir kullanıcı ve işletme kitlesine ulaşabileceğini ifade etti.

6
Yapay zeka artık kendi hesabını ödeyecek!

STABLECOIN'LER YAPAY ZEKA ÖDEMELERİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Yapay zekanın kendi başına ödeme yapabilmesi, kripto para sektöründe stablecoin'lerin kullanım alanını da genişletiyor.

Genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenen stablecoin'ler, programlanabilir ödeme sistemleriyle birlikte kullanıldığında yazılımların ve yapay zeka ajanlarının otomatik işlem gerçekleştirmesine imkan tanıyor. Özellikle küçük tutarlı ve sık tekrarlanan ödemelerde bu yöntem, geleneksel abonelik sistemlerine alternatif oluşturabiliyor.

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