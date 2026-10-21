Yapay zeka artık kendi hesabını ödeyecek!

Yapay zekanın yalnızca soruları yanıtladığı ya da verilen görevleri yerine getirdiği dönem geride kalıyor. Artık kendi ihtiyaç duyduğu hizmetleri satın alabilen ve bunların ödemesini gerçekleştirebilen sistemler gündemde. Dünyanın en büyük stablecoin şirketi Tether de bu alanda önemli bir adım attı.

Şirketin yatırım kolu Tether Capital, yapay zeka ajanlarının dijital hizmetlere erişmesini ve bu hizmetlerin bedelini ödemesini sağlayan AIsa'ya stratejik yatırım gerçekleştirdi. Yatırımın, bireylerin ve işletmelerin bilgiye ve finansal araçlara erişimini kolaylaştırma hedefinin bir parçası olduğu belirtildi.