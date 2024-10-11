Yapay zeka, bilinmeyen virüsleri açığa çıkardı: 162 bin tane!

11 Ekim 2024 10:52 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:53

Avustralya ve Çin'deki araştırmacılar, yapay zeka desteğiyle gerçekleştirdikleri bir çalışmada 161 bin 979 yeni virüs türünü keşfetti. LucaProt adlı derin öğrenme algoritması sayesinde virüslerin genetik dizileri analiz edilerek viral çeşitlilik derinlemesine incelendi.

Bilim insanları, yapay zeka​ teknolojisinin sağlamış olduğu geniş imkanlar sayesinde önemli bir keşfe imza attı. Avustralya'daki Sydney Üniversitesi ve Çin'deki Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı'nın öncülüğünde yapılan bir çalışma, bugüne kadar hiç bilmediğimiz virüs​ türlerini ortaya çıkardı.

161 BİN 979 YENİ VİRÜS TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

Birçok enstitüden araştırmacıların katıldığı çalışmada, genetik materyali RNA (Ribonükleik Asit) olan tam 161 bin 979 yeni virüs türü tespit edildi. Araştırmanın kilit unsuru olan LucaProt isimli derin öğrenme algoritması, virüslerin genetik dizilerini analiz etmek için oluşturuldu. 47 bin 250 nükleotide kadar uzanan virüs genomları gibi genetik dizi verileri hesaplanarak virüslerin keşfedilebileceği bir ortam tasarlandı.

Keşfedilen virüslerin çoğunun bilgileri, mevcut veri tabanlarında bulunuyor. Yapay zeka teknolojisi, bu verilerin belirli kategoriler altına alınması ve organize edilmesi noktasında devreye giriyor.

Çalışmanın yazarı Edwards Holmes'e göre bu projenin ne kadar önemli olduğunu "Dünya üzerindeki yaşamın türlü gizli kalmış bir bölümüne açılan bir pencere" sözleriyle anlattı. Ayrıca bu çalışmanın, tek bir araştırmada en fazla sayıda yeni virüsün keşfedildiği bir çalışma olduğunu belirtti.

MİLYONLARCA VİRÜS, KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Keşiflerin bu virüslerle sınırlı olmayacağını belirten Edwards Holmes, keşfedilmeyi bekleyen milyonlarca virüs türü olduğunu ve aynı uygulamanın bakteri ve parazitleri tespit etmek için de kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Çalışmayı gerçekleştiren ekipten Mang Shi, virüsleri keşfetmek için yapay zekadan evvel biyoinformatik boru hatlarının kullanıldığını ifade etti. Ancak Shi, bu hatlarla keşfedilebilecek çeşitliliğin, yapay zeka kadar fazla olmadığını söyledi.

Detayları "Cell" dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında oluşturulan yapay zeka modeli, araştırmacıların viral çeşitliliği çok daha derinlemesine incelemelerini sağladı. Ekip, modeli sadece bu projede değil, başka uygulamalarda da kullanmayı düşünüyor.