Yapay zeka bu kez baston oldu! Türk mühendislerden harika buluş

08 Kasım 2024 10:56 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:15

Yapay zeka teknolojisi Trük mühendislerin elinde harika bir ürüne dönüştürüldü. Geliştirilen akıllı baston neredeyse bir otomobilin sunduğu birçok teknolojik imkanları sağlıyor. İşte detaylar...

Teknolojide çok hızlı bir dönüşüme imza atan yapay zeka teknolojisi bu kez de görme engellilerin hayatına nüfuz ediyor, üstelik Türk mühendislerin harika bir buluşuyla. Ülkemizde geliştirilen sistemle, yaklaşık 100 yıllık bir icat olan ‘beyaz baston’ akıllandı ve görme engellilerin hayatını kökten değiştirecek bir ürüne dönüştürüldü.

TIME DERGİSİ "YILIN İCADI" OLARAK İLAN ETTİ

İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren WeWalk isimli yerli ve milli kuruluşun hayata geçirdiği ‘akıllı baston’ projesi Time Dergisi tarafından ‘yılın icadı’ seçildi. Ürün mühendisleri İngiltere’de ‘yılın inovasyonu’ ödülünü Kral Charles'ın elinden aldı. Ürün aynı zamanda Edison Ödülü’nü de ilk kez Türkiye'ye getirdi.

TRT Haber'e konuşan WeWalk’un kurucu ekibinden Murat Ugiş, amaçlarının ‘görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak’ olduğunu söyledi. 2019’da kurulmuş olmalarına rağmen kısa çok sayıda farklı projeye imza attıklarını belirten Ugiş, "Elbette öne çıkan işimiz akıllı baston" dedi. İcadının ardından geçen 100 yıla rağmen beyaz bastonların neredeyse hiç değişim geçirmediğini gördüklerini belirten Ugiş, WeWalk olarak buradan yola çıktıklarını ve bu baston sayesinde görme engellilerin daha rahat hareket edebildiğini söyledi.

ENGELLERE KARŞI SENSÖR VE NAVİGASYON ÖZELLİĞİ VAR

Akıllı bastonun özelliklerine değinen Mugiş, "Bildiğiniz üzere normal bastonlarla sadece yer seviyesindeki çukur, basamak, kaldırım gibi engeller fark ediliyor. Görme engelliler için baş bölgesine alabilecekleri herhangi bir darbe ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Ürettiğimiz bastonun üzerinde sensörler var. Bu sensörlerle göğüs ve baş hizasındaki engelleri algılayabiliyor. Kullanıcıyı hem ses hem de titreşimle uyarıyor. Akıllı baston ayrıca kolay bir şekilde navigasyon başlatıyor. Kullanıcı istediği yere kolaylıkla gidiyor. Ek olarak toplu taşıma entegrasyonu da var. Yakındaki ulaşım araçlarını listeliyor, en yakın durağın nerede olduğunu tarif ediyor. Duraktan geçen otobüs ya da diğer toplu taşıma araçlarını söylüyor. Hangi otobüs ne zaman gelecek, gideceği yer için hangi durakta inmesi gerek gibi soruların cevabı da akıllı baston tarafından veriliyor" ifadelerini kullandı.

KAZA RİSKİNİ EN AZA İNDİRİYOR

Görme engelli kişinin bu sayede kesinlikle telefonuna ihtiyaç duymadığını belirten Ugiş, bu sayede ciddi kaza risklerinin de önüne geçildiğini sözlerine ekledi.

Ürünün internet üzerinden satıldığını ancak asıl hedeflerinin sosyal sorumluluk projeleri ve sosyal destek fonları üzerinden bu işi yaygınlaştırmak olduğunu da belirten Ugiş, akıllı bastonun yaygınlaşması adına imkanı olanların yardımcı olmaları çağrısında bulundu.