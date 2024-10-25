Yapay zeka bu kez can aldı! Uzmanlardan kritik uyarı

25 Ekim 2024 18:26 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 18:34

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Sefer Darıcı, yapay zeka teknolojisinin hızla yayılmasıyla ilgili ailelere yönelik önemli uyarılarda bulundu. Darıcı, ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan ve yapay zeka kaynaklı olduğu öne sürülen intihar vakasına değinerek, ebeveynlerin gerekli tedbirleri almaması durumunda benzer olayların artabileceğini belirtti.

Gelişen yapay zekâ teknolojisi faydalarının yanı sıra çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Yapay zekânın birçok yaş grubunda kullanımının arttığı bu dönemde, zararlı etkileri de gündeme gelmeye devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, ABD’nin Florida eyaletinde meydana gelen yapay zekâ kaynaklı bir intihar​ vakası hakkında değerlendirmelerde bulundu. 14 yaşındaki Sewell Setzer’ın yapay zekâ tarafından oluşturulan bir karakterle iletişim kurduktan sonra hayatına son verdiğini belirten Doç. Dr. Darıcı, özellikle ebeveynlere önemli bir uyarı yaptı.

Çocukların duygusal ihtiyaçlarının giderilmesinin önemine dikkat çeken Darıcı, "Ailelerin çocuklarıyla fiziksel ve duygusal bağı güçlendirmesi gerekiyor. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında, çocuklar kendilerini dijital dünyaya kaptırabilir ve bu durum ne yazık ki üzücü sonuçlara yol açabilir" dedi.

"YAPAY ZEKANIN ZARALARINI GÖRÜYORUZ"

Doç. Dr. Darıcı, ABD'de meydana gelen son yapay zeka​ kaynaklı intihar vakası ile ilgili, "14 yaşındaki bir çocuk, yapay zeka ile oluşturulmuş karakterle konuşmasının ardından ailesinin iddiası bu görüşmenin ardından intihar ettiği şeklindeydi. Özellikle psikolojik açıdan farklı istek ve arzuları olan veya psikolojik açıdan duygusallık seviyesi farklı olan ve psikolojik ihtiyaçları farklı olan bireylerde yapay zekanın karşısında sanki insan varmış gibi kendisiyle diyaloğa girmesi ve bunun ardından kendisini aslında farkında olmadan tetiklemesi de mümkün olabilir. Bu açıdan bakıldığında özellikle yapay zekanın çok büyük faydaları olduğu kadar zararlarını da görmekteyiz. İnsanlar özellikle birbirlerinden uzaklaştıkça, yalnızlık hissiyatı çok daha fazla ağır bastıkça, kendisine zarar vermeyeceğini düşündüğü bir yapay zeka uygulamasını tercih ederek psikolojik olarak farklı durumlardan veya cevaplardan etkilenebilir.

"YAPAY ZEKA KİŞİYE GÖRE CEVAP VERİYOR"

İnsanlar, duygusal olarak fikri anlamda veya etrafında yaşamış olduklarında çeşitli uyaranlara maruz kalarak, bu onun fikri dünyasını, eylemlerini, davranışlarını tetikleyebilir. Bu durum aslında antropomorfizme etmek olarak ifade edilebiliyor. Yani karşımızdaki makineyi aslında bir nevi insanmış gibi düşünmemiz lazım. Bazı insanlar bunu hayvanlar için de yapabiliyor. Yani aynı insan gibi hareket ediyor veya insan gibi davranabiliyor. Bu durum yapay zeka içinde makinanın sanki gerçekten karşısında bir insan varmış gibi algılanması sonucunu doğurabilir. Çünkü sizinle sohbet eden, diyalog kuran, sorunlarını paylaşan, sanki kendisinin sorunları varmış gibi bunu paylaşabilen ve sizinle yazdıklarınız doğrultusunda irtibat kuran bir yapıdan bahsediyoruz. Algoritma aynı zamanda kişinin daha önceki gönderilerini, daha önceki yapay zekayla kurmuş olduğu iletişim biçimlerini de bildiği için karşıdaki kişiye ona göre cevaplar verebiliyor. Bazen duymasını istediği ve duymasını istediğini düşündüğü ama halüsinasyon cevaplar da olabiliyor. Buna dikkat etmek lazım" dedi.

"DİJİTAL TEKNOLOJİNİN ZARARI..."

Yapay zekanın bile ebeveyn kontrolünde kullanılmasının doğru olacağını ifade eden Darıcı, "Özellikle duygusal olarak açlığı olan insanlarda ve psikolojik olarak intihar durumlarına meyilli kişilerde bu durum çok daha büyük sıkıntılar doğurabilir. İnsanların günümüzde yalnızlaşması, çevresiyle olan diğer insanlarla olan bağlarını koparması, çeşitli problemlerden sosyal veya psikolojik problemlerden kaynaklanan nedenlerle insanların arasındaki fiziksel olarak etkileşimin azalması ve dijital teknolojiye etkileşimin çok daha fazla olmasının zararlarından bir tanesine de maalesef bu durum örnek verilebilir.

AİLELERE UYARI!

Özellikle burada ailelere yönelik bir uyarıda bulunmak istiyorum. Çocukların duygusal ihtiyaçları, istekleri, aileleriyle kurmak istedikleri bağ çok farklı olabilir. Onlarla fiziksel olarak o bağı kurup, kuvvetlendirmek gerekiyor. Eğer aileler bu bağı kurmazsa, tamamen dijitale çocuklarını emanet ederse bir müddet sonra maalesef bu tarzdaki vakalar yaşanabiliyor." uyarısında bulundu.