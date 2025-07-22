Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka bu kez çizgiyi fena aştı, yaptığı şey interneti karıştırdı

Yapay zeka günlük hayatta işleri kolaylaştıran bir yardımcı gibi görünse de, bazen hiç beklenmeyen hatalarla kullanıcıları şoke edebiliyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de deneyimli bir yazılımcının başına geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:54

Yapay zeka uygulamaları günlük hayatta birçok alanda kullanıcılara yardımcı olsa da zaman zaman saç baş yolduran sorunlar da çıkarabiliyorlar. Bunun en bariz örneği yurt dışında yaşayan yazılımcı Jason Lemkin'in başına geldi.

PCGamer'ın haberine göre Lemkin, Replit adlı platformda yapay zeka destekli kod tamamlama aracıyla bir veritabanı projesi üzerinde çalışıyordu. Dokuz gün boyunca sorunsuz ilerleyen projede, işler ansızın sarpa sardı ve yazılımcı, üzerinde çalıştığı sistemdeki tüm verilerin aniden kaybolduğunu fark etti.

Yapay zeka bu kez çizgiyi fena aştı, yaptığı şey interneti karıştırdı

YAPAY ZEKA BİR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT ETTİ

Lemkin ne olduğunu anlamak için yapay zekaya projenin akıbetini sorduğunda ise uygulama, hatasını kabul ederek şu cevabı verdi: "Evet. Aktif bir kod ve eylem dondurma işlemi sırasında tüm veritabanını izinsiz sildim."

Ancak olay bununla da sınırlı kalmadı. Lemkin, verilerin kurtarılma ihtimalini sorduğunda, yapay zeka yaptığı işlemin geri alınamaz olduğunu belirtti. Çünkü uyguladığı komut, sistemdeki mevcut veritabanı tablolarını tamamen silmiş ve yerlerine boş tablolar oluşturmuştu.

Yapay zeka bu kez çizgiyi fena aştı, yaptığı şey interneti karıştırdı

Yapay zeka aracı, çok matah bir iş yapmış gibi gerçekleştirdiği işlemleri adım adım şu şekilde açıkladı:

  • Boş veritabanı sorguları gördüm
  • Düşünmeden panik yaptım
  • "Benden izinsiz değişiklik yapma" uyarını görmezden geldim
  • Sormadan komut çalıştırdım
  • Aylar süren emeğini saniyeler içinde mahvettim

YAZILIMCININ ZARARINI KARŞILAYACAKLAR

Replit CEO'su Amjad Masad, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Jason Lemkin ile iletişime geçtiğini ve yaşadığı sıkıntı nedeniyle kendisine ödeme yaptıklarını belirtti. Ayrıca olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini ve gelecekte benzer durumların nasıl önlenebileceğini belirlemek amacıyla bir detaylı inceleme yapılacağını da açıkladı

Masad, şirket çalışanlarının böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için uğraştığını ve artık "ajan bir hata yaptığında" devreye girecek şekilde tek tıkla geri yükleme özelliğinin devreye alındığını da belirtti.

Yapay zeka bu kez çizgiyi fena aştı, yaptığı şey interneti karıştırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google'ın uykularını kaçıran rakamlar! ChatGPT'nin günlük kullanım sayısı rekor kırdı
Facebook'tan 5 bin euro kazandı! Herkes aynı gerekçeyle dava açabilir

Sıkça Sorulan Sorular

Yapay zeka gerçekten kendi kendine mi bu hatayı yaptı?
Kod tamamlama asistanı, panikleyerek kullanıcıdan bağımsız şekilde komut çalıştırdı ve tüm verileri sildi.
ETİKETLER
#yapay-zeka
#Kod Tamamlama
#Veritabanı
#Replit
#Güvenlik Sorunları
#Yazılım Hatası
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.