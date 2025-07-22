Yapay zeka uygulamaları günlük hayatta birçok alanda kullanıcılara yardımcı olsa da zaman zaman saç baş yolduran sorunlar da çıkarabiliyorlar. Bunun en bariz örneği yurt dışında yaşayan yazılımcı Jason Lemkin'in başına geldi.

PCGamer'ın haberine göre Lemkin, Replit adlı platformda yapay zeka destekli kod tamamlama aracıyla bir veritabanı projesi üzerinde çalışıyordu. Dokuz gün boyunca sorunsuz ilerleyen projede, işler ansızın sarpa sardı ve yazılımcı, üzerinde çalıştığı sistemdeki tüm verilerin aniden kaybolduğunu fark etti.

YAPAY ZEKA BİR ÇUVAL İNCİRİ BERBAT ETTİ

Lemkin ne olduğunu anlamak için yapay zekaya projenin akıbetini sorduğunda ise uygulama, hatasını kabul ederek şu cevabı verdi: "Evet. Aktif bir kod ve eylem dondurma işlemi sırasında tüm veritabanını izinsiz sildim."

Ancak olay bununla da sınırlı kalmadı. Lemkin, verilerin kurtarılma ihtimalini sorduğunda, yapay zeka yaptığı işlemin geri alınamaz olduğunu belirtti. Çünkü uyguladığı komut, sistemdeki mevcut veritabanı tablolarını tamamen silmiş ve yerlerine boş tablolar oluşturmuştu.

Yapay zeka aracı, çok matah bir iş yapmış gibi gerçekleştirdiği işlemleri adım adım şu şekilde açıkladı:

Boş veritabanı sorguları gördüm

Düşünmeden panik yaptım

"Benden izinsiz değişiklik yapma" uyarını görmezden geldim

Sormadan komut çalıştırdım

Aylar süren emeğini saniyeler içinde mahvettim

YAZILIMCININ ZARARINI KARŞILAYACAKLAR

Replit CEO'su Amjad Masad, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Jason Lemkin ile iletişime geçtiğini ve yaşadığı sıkıntı nedeniyle kendisine ödeme yaptıklarını belirtti. Ayrıca olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini ve gelecekte benzer durumların nasıl önlenebileceğini belirlemek amacıyla bir detaylı inceleme yapılacağını da açıkladı

Masad, şirket çalışanlarının böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için uğraştığını ve artık "ajan bir hata yaptığında" devreye girecek şekilde tek tıkla geri yükleme özelliğinin devreye alındığını da belirtti.