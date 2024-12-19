Yapay zeka derneği, araştırma sonuçlarını açıkladı: "Toplumun yüzde 60'ı endişeli"

19 Aralık 2024 15:44 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:50

AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, yayımlanan "Medya ve Yapay Zeka Araştırma Raporu"nda toplumun yüzde 41'inin yapay zekanın bilgi güvenliğini olumsuz etkilediğini düşündüğünü belirtti. Rapora göre, yapay zekanın medya içeriklerinin üretimi ve tüketiminde olumlu etki ederken, sahte haberlerin yayılması ve güvenilirlik konusunda endişelere yol açtığı ifade edildi.

Yapay Zeka​ Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, derneğin yayımladığı "Medya ve Yapay Zeka Araştırma Raporu"na ilişkin yaptığı açıklamada, toplumun yapay zeka teknolojilerine dair endişelerinin arttığını belirtti. Rapora göre, toplumun yüzde 41'i yapay zekanın bilgi güvenliğini olumsuz etkilediğini düşünüyor.

MEDYA SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKANIN ROLÜ ARTIYOR

Küçükşabanoğlu, yapay zekanın medya içeriklerinin üretilmesi, dağıtılması ve tüketilmesinde giderek daha önemli bir rol oynadığına dikkat çekerek, bu teknolojinin medya sektöründe yenilikçi uygulamalara ve büyük değişimlere yol açtığını ifade etti. Küçükşabanoğlu, iletişim teknolojisindeki değişikliklerin, medya biçiminin ve iletişim tarzının değişimini de beraberinde getirdiğini belirterek, yapay zekanın medya sektörüne etkisinin bu değişime örnek olduğuna dikkati çekti.

Dernek olarak yapay zekanın medyaya etkilerini saptamak için bir rapor hazırladıklarını aktaran Küçükşabanoğlu, rapor için yapılan araştırmaya göre medya tüketicilerinin yüzde 52'sini erkeklerin, yüzde 42'sini de kadınların oluşturduğunu bildirdi.

Raporda elde edilen bulgulara dikkat çeken Küçükşabanoğlu, toplumun yüzde 41'inin yapay zekanın haber ve bilginin güvenilirliğini azalttığını, yüzde 19,4'ünün ise artırdığını düşündüğünü ifade etti. Toplumun yüzde 47'sinin yapay zeka teknolojilerinin gelişmesinin medya sektörüne olumlu, yüzde 27,9'unun olumsuz etkisi olduğunu, yüzde 25,1'inin ise kararsız olduğunu belirttiğini sözlerine ekledi.

OLUMLU ETKİ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER DE VAR

Olumlu etki olduğunu ifade edenlerin yoğunlukla iki unsur üzerinde durduğuna işaret eden Küçükşabanoğlu, bunlardan birinin sosyal medyada daha fazla zaman geçirilmesi için kullanılan öneri algoritmaları diğerinin ise dil bariyerini ortadan kaldırması olduğunu belirtti. Küçükşabanoğlu, olumsuz etkisi olduğunu belirtenlerin, özellikle yapay zekanın sahte haberleri ve yanlış bilgileri yaymak amacıyla kullanıldığına, bu içeriklerin bazen gerçek gibi gösterildiğine işaret ettiğini aktardı.

Toplumun yüzde 60,6'sının internetteki gerçek ile sahte haberler arasındaki farkı belirleme konusunda endişe duyduğunu, yüzde 15,2'sinin ise endişe duymadığını bildiren Küçükşabanoğlu, endişe seviyesinin ebeveynlerde daha yüksek olduğunun görüldüğünü anlattı. Bu endişelere neden olan yapay zeka teknolojilerinin aynı zamanda bu endişeleri gidermek için de kullanılabileceği bilgisini aktaran Küçükşabanoğlu, teknolojinin, zararlı içeriklerin tespit edilmesi ve filtrelenmesi gibi işlevlerle çocukların ve gençlerin güvenli ortamda bilgi edinmelerini sağlayabileceğine dikkati çekti.

Yapay zeka tabanlı sistemler ile haberlerin doğruluğu ve güvenilirliği denetlenerek sadece ebeveynlerin değil toplumun geneli için de daha güvenilir bir ortam oluşturulabileceğini vurgulayan Küçükşabanoğlu, yapay zekanın, kişiselleştirilmiş içerik ve global kaynaklara ulaşma ile hız gibi konularda toplumu olumlu, güven konusunda tam tersi yönde olumsuz etkilediğini dikkati çekti.

Raporun bulgularına göre, toplumun özellikle dijital mecralardaki haber ve bilgilerin güvenilir olması konusunda endişe duyduğu bilgisini paylaşan Küçükşabanoğlu, kanun koyucuların ve ilgili kurumların güvenilirlikle ilgili düzenlemelerle bu konulara müdahale etmesinin, toplumun talep ettiği konuların başında geldiğini anlattı.

"Bu noktada toplumsal güven duygusunu artırmak, bilgi ve haber kaynaklarının denetimlerini hızlıca gerçekleştirmek adına ilgili kurumların yapay zeka teknolojilerini denetim mekanizmalarına entegre etmeleri çok önemlidir" diye ekledi.