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 | Ömer Faruk Dogan

"Yapay zeka" diye pazarladılar, arkasında 700 Hintli çıktı!

Yapay zeka devriminin öncülerinden biri olarak gösterilen Builder.ai, aslında dev bir aldatmacanın merkezindeymiş. 1,5 milyar dolar değer biçilen ve Microsoft ile Katar Yatırım Otoritesi gibi devlerden yüz milyonlarca dolar yatırım toplayan şirketin, "yapay zeka" üretimi olduğunu iddia ettiği yazılımları meğer Hintliler yapıyormuş.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 11:16

Bir zamanlar 1,5 milyar dolar değer biçilen Londra merkezli Builder.ai, AI destekli uygulama geliştirme platformunun aslında yapay zeka gibi davranan ve sayılarının 700 civarında olduğu söylenen Hintli mühendisler tarafından işletildiğine dair haberlerin ardından iflas başvurusunda bulundu.

HİNTLİLER 'YAPAY ZEKA TAKLİDİ' YAPMIŞ

Microsoft ve Katar Yatırım Otoritesi dahil olmak üzere yatırımcılardan 445 milyon dolardan fazla para toplayan girişim, "Natasha" adlı yapay zeka asistanı ile yazılım geliştirmeyi "pizza siparişi vermek kadar kolay" hale getirmeyi vadetmişti.

Ancak teknolojinin kocaman bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı. Meğer Hindistan'daki yazılımcılar, müşterilerin isteklerine göre kodları manuel olarak yazıyormuş, şirket ise bu işi yapay zeka üretimi gibi pazarlıyormuş.

Times of India'nın haberine göre Builder.ai'nin dramatik çöküşü Mayıs 2025'te yaşandı. Borç veren Viola Credit, şirketin 2024 yılı gelir tahminlerini yüzde 300 oranında şişirdiğini keşfettikten sonra şirket hesaplarından 37 milyon dolara el koydu.

Kurucu Sachin Dev Duggal, alacaklılara 220 milyon dolarlık satış sözü vermişti; ancak bağımsız bir denetim, gerçek gelirin yalnızca 50 milyon dolar olduğunu ortaya çıkardı.

"Yapay zeka" diye pazarladılar, arkasında 700 Hintli çıktı!

ALDATMACA YILLARDIR SÜRÜYOR

Builder.ai bu aldatmacayı ilk kez yapmıyor. 2019 yılında The Wall Street Journal, şirketin şüpheli yapay zeka iddialarını ifşa etmiş, platformun büyük ölçüde insan çalışanlara dayandığını açıklamıştı.

Bununla birlikte eski çalışanlar da şirketi "tamamen mühendis, sıfır yapay zeka" olarak tanımlamış, yazılım geliştirme işinin neredeyse tamamının Hindistan'daki ekiplerce manuel yapıldığını söylemişti.

Eski çalışan Robert Holdheim, 2019'da şirkete 5 milyon dolarlık dava açmış, ürünün "pazarlanan şekilde çalışmadığını" ve "tam anlamıyla bir illüzyondan ibaret olduğunu" iddia etmişti. Mahkeme belgelerinde, şirketin yatırımcılara, uygulamaların yüzde 80'inin yapay zeka tarafından üretildiğini söylediği ancak aslında bu teknolojinin henüz geliştirilmeye bile başlanmadığı belirtilmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Builder.ai neden yapay zekayla çalışıyor gibi gösterildi?
Bu yatırımcıların ve müşterilerin gözünde teknolojiye olan güveni artırmak ve pazarda daha cazip görünmek içindi. Gerçekte ise süreçler büyük ölçüde insan emeğine dayanıyordu.
ETİKETLER
#forex
#teknoloji
#yatırım
#iflas
#yapay-zeka
#Builder.ai
#Aldatmaca
#Yazılım Geliştirme
#Fintech
#Teknoloji
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