Yapay zeka, elektrik dağıtımı işine girdi

12 Ağustos 2024 13:48 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 13:48

ABD merkezli yapay zeka şirketleri, yeni modellerini tanıtırken Türkiye'de de bu alanda çalışmalar yapılmaya devam ediyor.

Dünya genelinde hemen hemen her alanda kullanılan yapay zeka teknolojisi, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların işini kolaylaştıran çözümler sunuyor. Yapay zeka şimdi de "elektrik dağıtımı" işinde kendisini gösterdi. Elektrik hizmeti sağlayıcısı Dicle Elektrik, enerji verimliliğini artıran ve operasyonları daha verimli bir şekilde yapmayı sağlayan bir YZ birimi kurdu.

Elektrik dağıtım sektöründe Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkan Dicle Elektrik bünyesinde faaliyet gösteren yapay zeka birimi, veri altyapısının kurulması ve bakımı, analitik modellerin geliştirilmesi, yapay zeka uygulamaları, veri güvenliği ve gizliliği, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, eğitim ve yenilikçi teknolojilerin takibi gibi konularda önemli başarılar elde etti.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ AYDINLATMA VE TRAFO ARIZA TESPİT SİSTEMİ

Bu kapsamda dikkat çeken projeler arasında 'Aydınlatma Arıza Tespit Sistemi' öne çıkıyor. Sistem, gündüz yanan aydınlatmaları tespit ederek enerji kayıplarının önüne geçiyor. 'Trafo Arıza Tespit Sistemi' ise trafolardaki aşırı yüklenmeleri engelleyerek vatandaşların cihazlarının zarar görmesinin önüne geçiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, yapay zeka sayesinde operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırdıklarını ifade etti. Yapay zeka teknolojileriyle müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Maliyetlerini düşürdüklerini ve manuel olarak yürütülen süreçleri otonom hale getirdiklerini ifade eden Arvas, bu alandaki çalışmalarıyla aydınlatma tahakkukunu artırarak şirketlerinin kar marjını artırırken veri sızıntılarının da önüne geçtiklerini vurguladı. Arvas şöyle devam etti:

"Sahadaki çalışma arkadaşlarımızın emeklerini daha verimli hale getirirken standartların dışında iş yapan arkadaşlarımızın ise tespitini daha kolay yapar hale geldik."

"VERİ TOPLAMA SÜREÇLERİNİ TAMAMEN OTOMATİK HALE GETİRDİK"

Veri toplama süreçlerini de tamamen otomatik hale getirdiklerini belirten Arvas,, "Sahada aktif olarak hizmet verdiğimiz 2,4 milyon aboneden yaklaşık olarak yarısı, OSOS'dan (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) yararlanıyor." bilgisini paylaştı ve ekledi:

"Bu sayede enerji altyapısındaki anormal durumları hemen tespit ediyor, gerekli müdahaleye hızlı başlamak amacıyla akıllı sensörler ve veri analitiği yazılımlarını kullanıyoruz. Bu sistemle arıza süreleri kısaltırken enerji kayıplarını da önemli ölçüde azaltıyoruz. Yine bu sayede düzenli ödeme alışkanlığına sahip abonelerin nicel olarak arttırılmasını da hedefliyoruz."

Dicle Elektrik'in genç mühendis ve teknoloji uzmanlarına çeşitli fırsatlar sunarak potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olduklarını da kaydeden Arvas, "Yapay zeka destekli projelerde genç profesyonellerin aktif rol almasına önem veriyoruz. Dicle Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği neticesinde, son 2 yılda birimimizde 4 genç yetenek arkadaş yapay zeka uzmanı olarak çalışmaya başladı. Enerji altyapısının yönetimi ve veri analizi gibi alanlarda yer alan genç yetenekler, yenilikçi yaklaşımlarıyla hedeflerimize katkı sağlıyor. Uyguladığımız bu stratejiyle genç profesyonellerin enerjinin geleceğinde söz sahibi olmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Yapay zeka teknolojilerini hukuki veri analizinde de kullanan Dicle Elektrik, 'Dava Değerlerinin PDF Üzerinden Okutulması' projesiyle büyük bir verimlilik sağladı. Yaklaşık 42 bin dosyanın işlenmesi sonucunda toplam bin 50 saatlik iş yükü kazanıldı ve her bir personel için 175 saatlik zaman tasarrufu elde edildi.

Şirket ayrıca dava kazanma ve kaybetme olasılıklarını yapay zeka ile analiz ederek stratejik karar alma süreçlerini de güçlendirdi. 'İç Kontrol Sayaç ve Mühür Tespiti' projesiyle ise saha personelinin gücü daha verimli kullanıldı. Böylelikle ofis personelinin iş yükü yüzde 50 oranında azaltıldı. Diğer yandan 'Kesme Açma Fotoğraf Kontrolü' projesiyle manuel inceleme gereksinimi büyük ölçüde azaltılarak, aylık ortalama 40 bin fotoğrafın yerine 4 bin fotoğrafın dijital olarak incelenmesi sağlandı. Bu dönüşümle birlikte kesme işlemlerinin kalitesinde yüzde 98 oranında bir artış elde edildi.