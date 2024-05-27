Yapay zeka, erkek ve kadın beyinleri arasındaki 'çarpıcı' farkı buldu

27 May 2024 16:52 - Güncelleme : 27 May 2024 16:54

Felçli hasta beyin implantı sayesinde hem İspanyolca hem de İngilizce konuşabildi

Felçli hasta beyin implantı sayesinde hem İspanyolca hem de İngilizce konuşabildi

Kadın ve erkek beyinlerinin, çalışma prensibi bakımından aynı olmadığına dair uzun süredir var olan inanca rağmen, şimdiye kadar bunu destekleyecek çok az kanıt bulunuyordu.

Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmada, beyin taramalarında gösterilen "sıcak noktalara" dayanarak cinsiyetler arasında yüzde 90'dan fazla doğru ayrım yapan yapay zeka kullanılarak erkek ve kadın beyinleri arasındaki farklar incelendi.

'KADIN' VE 'ERKEK' BEYİNLERİ YAPAY ZEKA İLE İNCELENDİ

Bu bölgeler arasında, beynin "benlik" için nörolojik merkezi olduğu düşünülen, iç gözlem ve kişisel anıların geri getirilmesinde önemli olan "varsayılan mod ağı" yer alıyor. Duyguları ve hafızayı düzenlemeye yardımcı olan "limbik sistem" ile alışkanlık oluşturma ve ödüllendirmede önemli olan "striatum" da işin içinde.

BEYİNDEKİ FARKLILIKLAR NEYE YOL AÇIYOR?

Uzmanlar, beyin farklılıklarının erkek ve kadınların kendilerini nasıl gördüklerini, diğer insanlarla nasıl etkileşimde bulunduklarını ve geçmiş deneyimlerini nasıl hatırladıklarını etkileyebileceğini söyledi.

Psikiyatri ve davranış bilimleri profesörü Dr. Vinod Menon şunları söyledi: "Bu, cinsiyetin insan beyin organizasyonunun sağlam bir belirleyicisi olduğuna dair çok güçlü bir kanıt. Bulgularımız, bu kilit beyin bölgelerindeki beyin aktivitesi örüntülerindeki farklılıkların, bilişsel işlevlerde cinsiyete özgü farklılıklara katkıda bulunduğunu göstermektedir."

Bununla birlikte Menon, bulguların sonuçlarını tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Araştırmada ekip, bir etkinin neden gerçekleştiğini açıklamak için büyük miktarda veriyi eleyebilen bir tür bilgisayar öğrenmesi olan "açıklanabilir yapay zeka" kullandı.

Modele çalışan beyinlerin MRI taramaları gösterildi ve bir kadına mı yoksa erkeğe mi ait olduğu öğretildi. Zamanla sinir ağı, iki cinsiyet arasında insanlar tarafından gözden kaçırılan ince farklılıkları tespit etmeye başladı.

Araştırmacılar modeli yaklaşık 1.500 beyin taraması üzerinde test ettiklerinde model, taramanın bir kadından mı yoksa bir erkekten mi geldiğini yüzde 90'dan fazla bir oranda anlayabilecek kıvama geldi.

ÇALIŞMA, CİNSİYETE ÖZEL HASTALIKLARLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ

Kadın ve erkekler arasındaki beyin farklılıklarından toplumun sorumlu olduğunu savunan Profesör Dr. Gina Rippon, bulgular hakkında şunları söyledi: "Gerçekten ilgi çekici olan konu, beynin cinsiyetleri en güvenilir şekilde ayırt eden bölgelerinin sosyal beynin kilit kısımları olmasıdır."

Uzmanlar, erkek ve kadın beyinleri arasındaki farklılıkları bulmanın, kadınları ve erkekleri farklı şekilde etkileyen nörolojik veya psikiyatrik hastalıklarla mücadelede çok önemli olabileceği konusunda umutlu.