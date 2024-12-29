Yapay zeka Google'ı bitiriyor mu? Dünya devi şirkette panik başladı

29 Aralık 2024 11:09 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:10

Google CEO'su Sundar Pichai, 2025'in şirket için kritik bir yıl olacağını belirtti. Pichai, şirket olarak YZ teknolojilerini geliştirme ve kullanıcıların sorunlarını çözme konusunda daha hızlı hareket etmeleri gerektiğini anlatırken, önümüzdeki yıl en büyük önceliklerinin ne olacağını da açıkladı.

Google CEO'su Sundar Pichai geçen hafta çalışanlarına, şirketin artan rekabet ve yasal engellerle karşı karşıya kalması ve yapay zekadaki hızlı ilerlemelerle mücadele etmesi nedeniyle 2025 için "risklerin yüksek" olduğunu söyledi.

CNBC tarafından elde edilen ses kaydına göre, 18 Aralık'ta yapılan 2025 strateji toplantısında Pichai ve diğer Google liderleri, özellikle yapay zeka alanında gelecek yıla dair beklentilerini açıkladılar.

"KULLANICI SORUNLARINI ÇÖZMEYE ODAKLANMALIYIZ"

2025 yılının Google açısından kritik olacağını düşündüğünü belirten Pichai, "Bu anın aciliyetini içselleştirmemizin ve bir şirket olarak daha hızlı hareket etmemizin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Riskler yüksek. Bunlar yıkıcı anlar. 2025'te, bu teknolojinin faydalarını ortaya çıkarmaya ve gerçek kullanıcı sorunlarını çözmeye odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Google'ın Mountain View, Kaliforniya'daki genel merkezinde yapılan toplantıya bazı çalışanlar bizzat katılırken, diğerleri de sanal olarak takip etti.

Pichai'nin yorumları, Google'ın yirmi yıl önce halka açılmasından bu yana yaşadığı en yoğun baskılarla dolu bir yılın ardından geldi. Arama reklamları ve bulut gibi alanlar güçlü gelir artışı sağlarken, Google'ın ana pazarlarında rekabet arttı ve şirket, kültür çatışmaları ve Pichai'nin gelecek vizyonuna ilişkin endişeler gibi şirket içi zorluklarla karşı karşıya kaldı.

GOOGLE ÜZERİNDEKİ YASAL BASKILAR ARTIYOR

Ağustos ayında ABD'de federal yargıç, Google'ın arama pazarında yasa dışı bir tekel kurduğuna hükmetti. ABD Adalet Bakanlığı, kasım ayında, Google'ın Chrome internet tarayıcısı birimini elden çıkarması gerektiğini açıkladı. Başka bir davada bakanlık, şirketi çevrim içi reklam teknolojisinde yasa dışı bir şekilde egemen olmakla suçlarken bu dava eylül ayında sona erdi ve hakim kararını bekliyor.

Aynı ay Birleşik Krallık'ın rekabet gözlemcisi, Google'ın reklam teknolojisi uygulamalarıyla ilgili bir itiraz bildirisi yayınladı. Düzenleyici, Google'ın bu uygulamalarının Birleşik Krallık'taki rekabeti etkilediğini öne sürdü.

Pichai, bu davalarla ilgili olarak "Dünyanın her yerinde denetime tabi tutulduğumuz gerçeği gözümden kaçmıyor. Bu, büyüklüğümüz ve başarımızla birlikte geliyor. Teknolojinin artık toplumu büyük ölçekte etkilediği daha geniş bir eğilimin parçası. Bu yüzden, bu dönemde dikkatimizi dağıtmamamız gerektiğinden emin olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

CHATGPT, BİLGİYE ERİŞME ŞEKLİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE DEĞİŞTİRDİ

Google'ın arama işi hâlâ baskın pazar payına sahip. Ancak üretken yapay zeka, insanların çevrim içi bilgilere erişmesi için her türlü yeni yolu sundu ve beraberinde bir dizi yeni rakip getirdi. OpenAI'ın ChatGPT'si 2022'nin sonlarında kullanıma sunulmasının ardından kullanıcıların bilgiye erişme şeklini büyük ölçüde değiştirdi. Artık birçok kişi hem basit hem de karmaşık soruları Google'dan önce ChatGPT'ye sormayı tercih ediyor.

Öte yandan OpenAI, temmuz ayında kendi arama motorunu piyasaya süreceğini duyurdu. Bir başka arama motoru geliştiricisi olan Perplexity de yapay zeka destekli arama hizmetini tanıttı ve kısa bir süre önce 9 milyar dolar değerleme ile 500 milyon dolarlık bir finansman turunu kapattı.

Şu anda Google, özellikle yapay zeka modeli Gemini aracılığıyla zirvede kalmaya çalışmak için büyük yatırımlar yapıyor. Gemini uygulaması, kullanıcılara Google'ın sohbet robotu da dahil olmak üzere bir dizi araca erişim sağlıyor.

GOOGLE'IN 2025 HEDEFİ: GEMİNİ'I ÖNE ÇIKARMAK

Pichai de "büyük, yeni işler kurmanın" kendileri için en önemli öncelik olduğunu söyledi. Buna, yöneticilerin Google'ın yarım milyar kullanıcıya ulaşacak bir sonraki uygulaması olarak gördüklerini söyledikleri 'Gemini' da dahil. Şirketin şu anda bu hedefe ulaşmış 15 uygulaması var.

Pichai, "Gemini uygulamasında, özellikle son birkaç aydır güçlü bir ivme var. Ancak aradaki farkı kapatmak ve bu alanda da liderlik pozisyonu elde etmek için 2025 yılında yapmamız gereken bazı işler var. Gemini'ı tüketici tarafında ölçeklendirmek önümüzdeki yıl en büyük odak noktamız olacak" açıklamasında bulundu.