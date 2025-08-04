Yapay zeka her ay 10 bin kişiyi işinden ediyor

ABD merkezli danışmanlık firması Challenger, Gray & Christmas’ın yayımladığı son rapora göre, sadece temmuz ayında yapay zekâ nedeniyle 10 binden fazla çalışan işini kaybetti. Üstelik bu sayı, toplam işten çıkarmalar içinde önemli bir paya sahip.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ SARSILDI: EN BÜYÜK KAYIP BURADA

Raporda yer alan verilere göre, temmuz ayında özel sektörde 806 binden fazla iş kaybı yaşandı. Bu, pandeminin zirvesi olan 2020'den bu yana en yüksek rakam. Özellikle teknoloji sektörü ağır darbe aldı: 89 bini aşkın kişi işten çıkarıldı. Bir yıl öncesine göre bu, yüzde 36'lık bir artış anlamına geliyor. Ve bu kayıpların en az 27 bini doğrudan yapay zekâya bağlanıyor.

GENÇLER İÇİN ZOR BİR DÖNEM BAŞLADI

İşten çıkarmalar kadar, işe alım süreçleri de yapay zekâdan etkileniyor. Gençleri, özellikle de yeni mezunları zorlu bir dönem bekliyor. Kariyer platformu Handshake’in verilerine göre, giriş seviyesi pozisyonların sayısı bir yılda yüzde 15 azaldı. Buna karşın iş ilanlarında “AI” ifadesinin yer alma oranı yüzde 400 arttı. Yani iş dünyası yapay zekâ bilenleri istiyor, diğerlerini ise dışarıda bırakıyor.

BEYAZ YAKALILARA KÖTÜ HABER: "YARISI DEĞİŞTİRİLECEK"

Yapay zekâ en çok da beyaz yakalıları tehdit ediyor. Amazon CEO’su Andy Jassy, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, “Yapay zekâ verimliliği artıracak, bu da istihdamı azaltacak,” dedi. Daha da net bir ifade Ford CEO’su Jim Farley’den geldi: “ABD’deki beyaz yaka çalışanların yarısı değiştirilecek.”

TOZ PEMBE VAATLER GERÇEĞE UYMUYOR

Teknoloji dünyasının bazı isimleri, örneğin OpenAI CEO’su Sam Altman, “Herkese temel gelir sağlanabilir” gibi iyimser senaryolar sunsa da gerçekler farklı. Bugün yapay zekâ yüzünden işini kaybetmiş on binlerce insan, bu vaatlerin ne kadar boş olduğunu bizzat yaşıyor.