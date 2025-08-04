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 | Murat Makas

Yapay zeka her ay 10 bin kişiyi işinden ediyor

Yapay zekânın yükselişi iş dünyasını kökünden sarsıyor. Sadece temmuz ayında 10 binden fazla kişi, yapay zekâ yüzünden işsiz kaldı. Yapay zekâ devrimi artık sadece bir teknoloji hikâyesi değil; milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyen yeni bir toplumsal gerçeklik. Uzmanların yıllardır dikkat çektiği “AI işsizlik yaratacak” uyarısı, şimdi rakamlarla karşımızda.

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Yapay zeka her ay 10 bin kişiyi işinden ediyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:11

ABD merkezli danışmanlık firması Challenger, Gray & Christmas’ın yayımladığı son rapora göre, sadece temmuz ayında yapay zekâ nedeniyle 10 binden fazla çalışan işini kaybetti. Üstelik bu sayı, toplam işten çıkarmalar içinde önemli bir paya sahip.

Yapay zeka her ay 10 bin kişiyi işinden ediyor

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ SARSILDI: EN BÜYÜK KAYIP BURADA

Raporda yer alan verilere göre, temmuz ayında özel sektörde 806 binden fazla iş kaybı yaşandı. Bu, pandeminin zirvesi olan 2020'den bu yana en yüksek rakam. Özellikle sektörü ağır darbe aldı: 89 bini aşkın kişi işten çıkarıldı. Bir yıl öncesine göre bu, yüzde 36'lık bir artış anlamına geliyor. Ve bu kayıpların en az 27 bini doğrudan yapay zekâya bağlanıyor.

Yapay zeka her ay 10 bin kişiyi işinden ediyor

GENÇLER İÇİN ZOR BİR DÖNEM BAŞLADI

İşten çıkarmalar kadar, işe alım süreçleri de yapay zekâdan etkileniyor. Gençleri, özellikle de yeni mezunları zorlu bir dönem bekliyor. Kariyer platformu Handshake’in verilerine göre, giriş seviyesi pozisyonların sayısı bir yılda yüzde 15 azaldı. Buna karşın iş ilanlarında “AI” ifadesinin yer alma oranı yüzde 400 arttı. Yani iş dünyası yapay zekâ bilenleri istiyor, diğerlerini ise dışarıda bırakıyor.

Yapay zeka her ay 10 bin kişiyi işinden ediyor

BEYAZ YAKALILARA KÖTÜ HABER: "YARISI DEĞİŞTİRİLECEK"

Yapay zekâ en çok da beyaz yakalıları tehdit ediyor. Amazon CEO’su Andy Jassy, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, “Yapay zekâ verimliliği artıracak, bu da istihdamı azaltacak,” dedi. Daha da net bir ifade Ford CEO’su Jim Farley’den geldi: “ABD’deki beyaz yaka çalışanların yarısı değiştirilecek.”

Yapay zeka her ay 10 bin kişiyi işinden ediyor

TOZ PEMBE VAATLER GERÇEĞE UYMUYOR

Teknoloji dünyasının bazı isimleri, örneğin OpenAI CEO’su Sam Altman, “Herkese temel gelir sağlanabilir” gibi iyimser senaryolar sunsa da gerçekler farklı. Bugün yapay zekâ yüzünden işini kaybetmiş on binlerce insan, bu vaatlerin ne kadar boş olduğunu bizzat yaşıyor.

Yapay zeka her ay 10 bin kişiyi işinden ediyor
ETİKETLER
#işgücü
#Teknoloji
# Ekonomi
#Yapayzeka
#İştenİçkırma
#Teknoloji
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