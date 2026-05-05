Yapay zeka içerik üreticileri resmen iş başı yapıyor

Sosyal medyada yapay zekâ içeriklerinin sayısı hızla artıyor. Hal böyle olunca, ne gerçek ne yapay, ayırt etmek de giderek zorlaşıyor. İşte tam bu noktada Meta, Instagram üzerinden yeni bir adım attı.
Platform, “AI creator” adını verdiği yeni etiketi duyurdu. Bu etiket, özellikle yapay zekâ ile üretilmiş ya da düzenlenmiş içerikler paylaşan hesaplar için tasarlandı. Pazartesi itibarıyla da kullanıma açılıyor.
Yeni sistem zorunlu değil, isteğe bağlı. Yani içerik üreticileri dilerse profiline bu etiketi ekleyebilecek.
Böylece takipçiler, karşılarına çıkan içeriklerin yapay zekâ desteğiyle hazırlanıp hazırlanmadığını daha kolay anlayacak. Özellikle gerçekte var olmayan influencer hesapları ya da tamamen yapay görseller… İşte bu karmaşanın önüne geçilmek isteniyor.
Açıkçası bu özellik, içerik üreticileri için de bir tür “ben buyum” deme yolu gibi.
Aslında Meta’nın halihazırda bir etiketleme sistemi var. Platform, yapay zekâ ile değiştirildiğini tespit ettiği içeriklere otomatik olarak “AI info” etiketi ekliyor.
Yeni gelen “AI creator” ise bunun bir adım ötesi. Bu kez içerik üreticisi kendi paylaşımlarını işaretliyor. Yani bir yanda algoritmaların tespiti, diğer yanda kullanıcı beyanı… İkisi birlikte çalışacak. Sosyal medyada gerçeklik algısı her geçen gün biraz daha bulanıklaşıyor.
Meta’nın bu hamlesi de tam olarak bu soruna odaklanıyor. Kullanıcıların gördüğü içeriği daha iyi anlaması, neyin gerçek neyin yapay olduğunu fark etmesi hedefleniyor.