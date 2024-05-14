Yapay zeka ile daha işlevsel: TikTok, ChatGPT'den destek alacak

14 May 2024 15:33 - Güncelleme : 14 May 2024 15:33

TikTok, üretken yapay zeka kullanımı da dahil olmak üzere daha sağlam bir arama sonuçları sayfasını test ediyor. "Yapay Zeka Destekli Aramada Öne Çıkanlar" olarak adlandırılan bu özellik, yeni geldi.

TIKTOK'A CHATGPT ÖZELLİĞİ GELDİ

Bazı arama sonuçları sayfalarının üst kısmında yapay zeka sonuçlarının bir kısmı görünüyor. Bu bölüme tıklamak, tam yanıtı içeren yeni bir sayfa açıyor. Örneğin yemek tarifleri, 2024'ün en iyi dizüstü bilgisayarları gibi konular hakkındaki sorguları arayabiliyorsunuz.

Oldukça basit bir çalışma mantığıyla kullanıcılara hitap eden TikTok, aradığınız terimle ilgili ChatGPT tarafından oluşturulan yanıtları bu sayfanın en üst kısmında tutarken, "Öne Çıkanlar" başlığı altında da konuyla ilgili platforma yüklenen videoları önünüzde seriyor.

GOOGLE'I DA ENTEGRE ETMİŞTİ

Geçtiğimiz sonbaharda TikTok, Google Arama sonuçlarını, esasen Google'a bağlantı görevi gören uygulama içi sonuçlar sayfasına eklemeyi test etmişti. Ayrıca Wikipedia, IMDb ve diğer web sitelerine doğrudan uygulamanın arama sonuçları sayfasına bağlantılar eklemeyi de denemişti.

TikTok, kullanıcılarının uygulamada geliştirdiği bazı alışkanlıklardan yararlanmaya çalışıyor. Birçok kişi TikTok'a bir arama motoru gibi davranıyor ve Google Arama gibi platformları kullanmak yerine uygulamada restoran veya ürün önerilerine bakmayı tercih ediyor. Tıpkı Google gibi TikTok da artık yapay zeka sonuçlarını içerik oluşturucuların gönderilerinin üstüne dahil ederek bu sonuçlara yöneliyor.