Yapay zekâ ile geliştirilen ilk sıfır gün saldırısı yakalandı

KLASİK BİR YAZILIM HATASI DEĞİL

Google’a göre burada dikkat çeken nokta, açığın alışılmış türden bir kodlama hatasından kaynaklanmaması. Yani mesele bellek taşması ya da eksik giriş doğrulaması gibi klasik güvenlik açıklarından biri değil.

GTIG, bunun daha çok “semantik mantık hatası” olarak tanımlanabilecek üst düzey bir tasarım zafiyeti olduğunu aktardı. Açıkçası bu tür hatalar, yazılımın satır satır kodundan çok, sistemin nasıl düşündüğünü ve hangi koşullarda neye izin verdiğini ilgilendiriyor.

Google, gelişmiş büyük dil modellerinin bu tür gizli tasarım zayıflıklarını bulmada giderek daha başarılı hâle geldiğini söylüyor. Çünkü bu modeller, yazılım içindeki bağlamsal ilişkileri daha iyi yorumlayabiliyor.

KODDA YAPAY ZEKÂ İZLERİ BULUNDU

GTIG’nin raporuna göre exploit betiğinde yapay zekâ tarafından üretildiğini düşündüren bazı işaretler vardı. Bunlar arasında “eğitici” tarzda yazılmış açıklama satırları, gerçeği yansıtmayan bir CVSS puanı ve ders kitabı düzenini andıran oldukça temiz Python yapısı yer aldı.

Google, saldırıda Gemini’nin kullanıldığına inanmadıklarını belirtti. Ancak şirket, kodun yapısı ve içeriğine bakıldığında saldırganların bu açığı keşfetmek ve silaha dönüştürmek için büyük olasılıkla bir yapay zekâ modelinden yardım aldığını ifade etti.

Açığın, geçerli kullanıcı adı ve şifre ele geçirildikten sonra iki faktörlü kimlik doğrulamayı aşmaya yaradığı belirtildi. Google, ilgili tedarikçiyle birlikte çalışarak güvenlik açığının yaygın şekilde kötüye kullanılmadan kapatıldığını açıkladı.