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 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka ile öyle bir video yaptı ki, 3 aydır kimsenin ruhu duymadı

Microsoft, Surface Pro ve Surface Laptop reklamında üretken yapay zekadan yararlandığını açıkladı. Üç ay önce yayınlanan reklamda yapay zeka unsurlarını kimsenin fark etmemesi, YZ teknolojilerinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 10:51

Microsoft, Surface Pro ve Surface Laptop donanımı için üretken yapay zeka kullanarak 1 dakikalık bir reklam oluşturduğunu açıkladı. Ancak işin ilginç tarafı; reklam 3 ay önce yayınlanmış olmasına rağmen kimse yapay zeka unsurlarını fark etmedi.

30 Ocak'ta YouTube'da yayınlanan reklam, tamamen yapay zeka üretimi içeriklerden oluşmuyor. Microsoft Kıdemli Tasarım İletişimi Yöneticisi Jay Tan, reklamı hazırlarken "zaman zaman yapay zeka halüsinasyonlarının ortaya çıktığını" ve bu yüzden ekibin bazı YZ çıktılarında düzeltmeler yapıp gerçek görüntülerle birleştirdiğini itiraf etti.

Yapay zeka ile öyle bir video yaptı ki, 3 aydır kimsenin ruhu duymadı

Tan, Microsoft Design blogunda paylaşılan bir yazıda şöyle dedi:

"Reklamdaki hangi sahnelerin yapay zeka tarafından üretileceğine karar verirken, klavyede yazı yazan ellerin yakın çekim görüntüleri gibi karmaşık hareketler gerektiren sahnelerin mutlaka canlı çekilmesi gerektiğini belirledik. Ancak hızlı geçişlerin olduğu veya sınırlı hareket içeren sahneler, YZ araçlarıyla ortak üretim için idealdi."

Microsoft, hangi sahnelerin tam olarak yapay zeka ile üretildiğini belirtmedi, ancak Tan süreci detaylandırdı:

Önce yapay zeka araçları kullanılarak "ilgi çekici bir senaryo, storyboardlar ve pitch deck" oluşturuldu. Microsoft ekibi daha sonra yazılı komutlar ve örnek görseller kullanarak bir sohbet botundan metin istemleri oluşturmasını sağladı. Bu istemler, görüntü üreticilere aktarıldı.

Üretilen görseller üzerinde halüsinasyonlar ve hatalar düzeltildi ve ardından video üretim araçları olan Hailuo veya Kling gibi sistemlere aktarıldı. Tan'ın adını verdiği tek spesifik yapay zeka araçları bunlardı; sohbet botları ve görüntü üreticilerinin isimleri ise açıklanmadı.

Video üç aydır yayında olmasına rağmen, şimdiye kadar kimsenin yapay zeka kullanıldığını fark ettiği görülmedi. Haberin yazıldığı an itibarıyla YouTube'da reklam 40 binin üzerinde izlenmiş ve en çok beğenilen yorumlarda videonun yapay zeka ile üretildiğine dair herhangi bir spekülasyon bulunmuyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Microsoft, Surface reklamında hangi yapay zeka araçlarını kullandı?
Microsoft, görsel üretim ve video oluşturma aşamalarında Hailuo ve Kling gibi yapay zeka araçlarını kullandı. Ancak sohbet botları ve görüntü üreticilerin isimlerini açıklamadı.
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#Teknoloji
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