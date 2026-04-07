Yapay zeka işsiz bırakacak deniyordu: Şimdi personel bulunamıyor

Yapay zekânın iş dünyasını nasıl değiştireceği uzun süredir tartışılıyor. Özellikle yazılım sektöründe “AI geliştiricilerin yerini alacak mı?” sorusu sık sık gündeme geliyor. Fakat yeni veriler, bu tartışmanın sandığımız kadar basit olmadığını gösteriyor.
TrueUp tarafından paylaşılan analizlere göre 2026 yılının başından bu yana yazılım mühendisliği iş ilanlarında yaklaşık yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Yani, sıkça dile getirilen “yapay zekâ işlerimizi elimizden alıyor” söylemiyle pek de örtüşmeyen bir tablo var ortada.
Rakamlar yalnızca oranlardan ibaret değil. Rapora göre piyasada şu anda yaklaşık 67 bin aktif yazılım mühendisi pozisyonu bulunuyor. Bu sayı son üç yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor.
Üstelik sektör, 2023 yılında oldukça zorlu bir dönemden geçmişti. O döneme kıyasla bugünkü ilan sayısı iki katından fazla artmış durumda. Pandemi sonrası yaşanan daralma düşünüldüğünde, bu yükseliş sektör için dikkat çekici bir toparlanma olarak görülüyor.
Ama işin bir de diğer tarafı var. İlan sayısı artıyor olsa da, iş arayanların deneyimi aynı ölçüde olumlu görünmüyor.
Son yıllarda işe alım süreçleri ciddi biçimde değişti. Bu dönüşümün merkezinde ise otomasyon ve yapay zekâ destekli insan kaynakları sistemleri yer alıyor.
Bugün birçok aday başvuru dosyalarını yapay zekâ araçlarıyla hazırlıyor. Şirketler ise bu başvuruları yine benzer sistemlerle tarayıp değerlendiriyor. Yani süreç giderek daha mekanik bir hale gelmiş durumda.
Buna bir de sektörde sıkça konuşulan “hayalet ilanlar” eklenince işler iyice karışıyor. Uzmanlara göre bazı şirketler, gerçekte doldurmayı planlamadıkları pozisyonlar için ilan açabiliyor. Bu da iş arayanlar için süreci daha da belirsiz hale getiriyor.
Öte yandan yapay zekânın yazılım üretimini hızlandırdığı da artık açıkça görülüyor. İlk veriler, geliştirilen yazılım miktarında ciddi bir artış olduğunu ortaya koyuyor.
Örneğin Apple App Store’da 2024’ten 2025’e geçişte yeni uygulama sayısı yüzde 30 arttı. Bu sıçramanın arkasında ise “vibe coding” olarak adlandırılan, yapay zekâ destekli hızlı geliştirme süreçlerinin olduğu düşünülüyor.
Ancak herkes bu büyümeyi aynı şekilde yorumlamıyor. Sektörde bazı mühendisler, herkesin kolayca kod yazabilir hale gelmesinin kısa vadede üretimi artırdığını kabul ediyor. Ama uzun vadede düşük kaliteli yazılım sayısının artabileceği konusunda da ciddi uyarılar yapılıyor.