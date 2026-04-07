Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yapay zeka işsiz bırakacak deniyordu: Şimdi personel bulunamıyor

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 10:42
Yapay zekânın iş dünyasını nasıl değiştireceği uzun süredir tartışılıyor. Özellikle yazılım sektöründe “AI geliştiricilerin yerini alacak mı?” sorusu sık sık gündeme geliyor. Fakat yeni veriler, bu tartışmanın sandığımız kadar basit olmadığını gösteriyor.

TrueUp tarafından paylaşılan analizlere göre 2026 yılının başından bu yana yazılım mühendisliği iş ilanlarında yaklaşık yüzde 30’luk bir artış yaşandı. Yani, sıkça dile getirilen “yapay zekâ işlerimizi elimizden alıyor” söylemiyle pek de örtüşmeyen bir tablo var ortada.

2
67 BİN AÇIK POZİSYON VAR

Rakamlar yalnızca oranlardan ibaret değil. Rapora göre piyasada şu anda yaklaşık 67 bin aktif yazılım mühendisi pozisyonu bulunuyor. Bu sayı son üç yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Üstelik sektör, 2023 yılında oldukça zorlu bir dönemden geçmişti. O döneme kıyasla bugünkü ilan sayısı iki katından fazla artmış durumda. Pandemi sonrası yaşanan daralma düşünüldüğünde, bu yükseliş sektör için dikkat çekici bir toparlanma olarak görülüyor.

Ama işin bir de diğer tarafı var. İlan sayısı artıyor olsa da, iş arayanların deneyimi aynı ölçüde olumlu görünmüyor.

3
İŞ BULMAK ESKİSİNDEN DAHA ZOR

Son yıllarda işe alım süreçleri ciddi biçimde değişti. Bu dönüşümün merkezinde ise otomasyon ve yapay zekâ destekli insan kaynakları sistemleri yer alıyor.

Bugün birçok aday başvuru dosyalarını yapay zekâ araçlarıyla hazırlıyor. Şirketler ise bu başvuruları yine benzer sistemlerle tarayıp değerlendiriyor. Yani süreç giderek daha mekanik bir hale gelmiş durumda.

Buna bir de sektörde sıkça konuşulan “hayalet ilanlar” eklenince işler iyice karışıyor. Uzmanlara göre bazı şirketler, gerçekte doldurmayı planlamadıkları pozisyonlar için ilan açabiliyor. Bu da iş arayanlar için süreci daha da belirsiz hale getiriyor.

4
YAPAY ZEKÂ ÜRETİMİ ARTIRDI AMA TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan yapay zekânın yazılım üretimini hızlandırdığı da artık açıkça görülüyor. İlk veriler, geliştirilen yazılım miktarında ciddi bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Örneğin Apple App Store’da 2024’ten 2025’e geçişte yeni uygulama sayısı yüzde 30 arttı. Bu sıçramanın arkasında ise “vibe coding” olarak adlandırılan, yapay zekâ destekli hızlı geliştirme süreçlerinin olduğu düşünülüyor.

5
Ancak herkes bu büyümeyi aynı şekilde yorumlamıyor. Sektörde bazı mühendisler, herkesin kolayca kod yazabilir hale gelmesinin kısa vadede üretimi artırdığını kabul ediyor. Ama uzun vadede düşük kaliteli yazılım sayısının artabileceği konusunda da ciddi uyarılar yapılıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.