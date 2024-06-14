Yapay zeka kedilerin hizmetinde... Acı çektiğini anlayıp kullanıcıyı uyarıyor

14 Haziran 2024 09:51 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 09:51

Kedi ve köpekleri için müstakil ev kiraladılar! Hepsinin ayrı odası var

Kedi ve köpekleri için müstakil ev kiraladılar! Hepsinin ayrı odası var

Kediniz sürekli huysuzlanıyor ve bunun sebebini anlamakta zorlanıyor musunuz? Japonya'da geliştirilen "CatsMe!" isimli akıllı telefon uygulaması, tek bir fotoğrafla kedilerin acı çekip çekmediğini anlayabildiğini iddia ediyor.

14 YAŞINDAKİ KEDİSİNDEN ENDİŞELENDİ

Reuters'in haberine göre Mayumi Kitakata, 14 yaşındaki kedisi Chi'nin sağlığı konusunda endişelendiğinden dolayı hayvanın daha uzun bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için yapay zekaya başvurdu.

Kitakata, uygulamanın kediyi veteriner hekime ne zaman götürmek gerektiği konusunda tahminleri azaltmayı sağlayacağını belirtti:

6 BİN KEDİ FOTOĞRAFIYLA EĞİTİLDİ

"Bu sarı işaretler, uygulamanın kedinin acı çektiğini gösterdiği zamanlar. Eğer bir süre devam ederse telefonla veterinere haber vereceğim. Birkaç gün boyunca bu şekilde sonuçlar göstermeye devam ederse bir şeylerin yanlış gittiğini anlayacağım."

Uygulama, teknoloji girişimi Carelogy ve yapay zeka modelini 6 bin kedi fotoğrafı üzerinde eğiten Nihon Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirildi.

DOĞRULUK ORANI BELLİ OLDU

Projede yer alan Kazuya Edamura, uygulamanın yüzde 95'ten fazla doğruluk oranına sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kedilerin acı gösteren yüz ifadelerini derecelendirdik. Yapay zeka, kedinin mevcut yüz ifadesinin derecelendirilen yüz ifadeleriyle ne kadar örtüştüğünü belirleyebiliyor. Halihazırda kedilerin gerçekten acı çektiğine dair raporlarımız var, böylece yazılıma bu geri bildirimi verebildik."

Geliştiriciler, yapay zeka modeli daha fazla kedi yüzü üzerinde çalışmaya devam ettikçe bu doğruluk seviyesinin artmasını bekliyor. 2023 yılında piyasaya sürülen "CatsMe!" şimdiye kadar 230 binden fazla kişi tarafından kullanıldı.