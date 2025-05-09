Yapay zeka kendinizle ilgili hiç bilmediğiniz bir gerçeği ortaya çıkarabilir! Yüz fotoğrafınız yeterli oluyor

Bilim dünyası, insan yüzündeki sırları çözmeye bir adım daha yaklaştı! Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaklaşa geliştirdiği "FaceAge" adlı yapay zeka sistemi, yalnızca bir yüz fotoğrafına bakarak kişinin biyolojik yaşını tahmin edebiliyor. Bu sayede hiç bilmediğiniz biyolojik yaşınızı öğrenebileceksiniz.

Bilim insanları, kişilerin yüz fotoğraflarından biyolojik yaşlarını tahmin edebilen yeni bir yapay zeka aracı tasarladı. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortak çalışmasıyla geliştirilen "FaceAge" adlı sistem, yüz ile biyolojik yaş arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma kapsamında ortaya çıktı.

SAĞLIKLI BİREYLERİN GÖRÜNÜŞÜ GERÇEK YAŞLARINA DAHA YAKIN

Yapay zeka modeli, 60 yaş ve üzerindeki 58 bin 851 kişinin fotoğraf ve sağlık verileriyle eğitildi. Çoğunluğu kanser olan katılımcıların yüz fotoğraflarının analiz edildiği çalışma sonucunda; sağlıklı bireylerin görünüşünün gerçek yaşlarına yakınken, kanserli hastaların yüzlerinin ise kronolojik yaşlarına kıyasla yaklaşık 5 yaş daha yaşlı göründüğü tespit edildi.

Araştırmacılara göre, çalışma sonucunda elde edilen bulgular, biyolojik yaş tahminlerinin fiziksel sağlıkla yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Bu sayede hastaların tedaviye dayanma kapasitesinin belirlenebileceği ifade edildi.

Peki biyolojik yaşa dayalı analizlere neden ihtiyaç duyuluyor? Uzmanlar bu işlemin, kritik tedavilere yönelik kararlarda faydalı olabileceğini belirtirken, söz konusu sistemin nasıl çalıştığının net şekilde anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

BİYOLOJİK YAŞI NASIL BELİRLEDİĞİ BİLİNMİYOR

FaceAge'in kişinin biyolojik yaşını nasıl belirlediği kesin olarak bilinmezken, araştırmacılar algoritmanın kişilere ait kas kütlesini ve göz çevresindeki bölgeleri analiz ediyor olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Çalışmanın sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.