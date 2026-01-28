Yapay zekâ kültürü tehdit etmeye başladı

Yapay zekâ hayatın her alanına hızla giriyor. Sadece teknoloji dünyasında değil, sanat, tasarım ve kültürel üretimde de belirleyici hâle gelmiş durumda. Ancak son dönemde yayımlanan yeni bir akademik çalışma, bu hızlı yayılmanın her zaman yaratıcılıkla sonuçlanmadığını söylüyor. Araştırmacılara göre, yapay zekâ sistemleri kendi ürettikleri içeriklerle beslendikçe kültürel çeşitlilik azalıyor, ortaya çıkan işler giderek birbirine benzemeye başlıyor.

YAPAY ZEKÂ KENDİ ÜRETTİĞİNİ TÜKETİYOR

Bugün kullanılan pek çok yapay zekâ modeli, eğitim sürecinde sentetik verilerden yararlanıyor. Bunun temel nedeni, internetteki yüksek kaliteli insan üretimi verilerin büyük ölçüde tükenmiş olması. Daha önce yapılan çalışmalar da bu noktaya işaret ediyordu: Yapay zekâ, kendi ürettiği verileri tekrar tekrar kullandıkça performansı düşüyor, çıktılar sıradanlaşıyor ve anlamını yitiriyor.