Yapay zeka lideri ChatGPT'den dev büyüme: Haftalık kullanıcı sayısı açıklandı

05 Aralık 2024 09:58 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:58

Yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT, büyümeyi sürdürüyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, 2022'de piyasaya sürülen platformun haftalık kullanıcı sayısı açıklandı. İşte son veriler.

Yapay zeka dünyasının popüler uygulaması ChatGPT, kullanıcı sayısı hızla artırmaya devam ediyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, The New York Times'ın düzenlediği DealBook Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, ChatGPT'nin artık haftalık 300 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Bu gelişme, sadece birkaç ay önce platformun 200 milyon haftalık kullanıcıya ulaşmasından sonra kaydedildi.

GÜNDE 1 MİLYARDAN FAZLA MESAJ

Altman, yaptığı açıklamayla birlikte ürünlerinin büyük bir ölçekte büyüdüğünü belirterek, "Şu anda haftalık 300 milyondan fazla aktif kullanıcımız var" dedi. Ayrıca Altman, kullanıcıların her gün ChatGPT'ye 1 milyardan fazla mesaj gönderdiği bilgisini paylaştı.

ChatGPT, 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için vazgeçilmez bir araç haline gelmişti. OpenAI ise ürünün yeteneklerini artırmaya devam ediyor. Bunlar arasında, web üzerindeki sonuçları bulup özetleyen yapay zeka arama motoru ve kullanıcıların sohbet robotunun yazdığı kodları daha kolay düzenlemesini sağlayan "Canvas" arayüzü bulunuyor.

SİRİ'YE ENTEGRASYON GELİYOR

Bununla birlikte ChatGPT, yakında kullanıcı tabanını daha da genişletebilecek bir döneme girecek. Apple, iOS 18.2 güncellemesiyle ChatGPT'yi Siri'ye entegre edecek. Şu anda beta sürümünde olan bu güncelleme, Siri'yi çok daha akıllı ve esnek bir asistan haline getirecek. Dolayısıyla da ChatGPT ile bir kere bile yolu kesişmemiş olanlar sohbet botunu iPhone'ları aracılığıyla kullanabiliyor olacaklar.

Öte yandan ChatGPT'nin rakiplerine baktığımızda; verilere göre Google Gemini, 2024'te her ay 250 milyondan fazla web ziyaretine ve en az 40 milyon aktif kullanıcı sayısına sahip olduğu tahmin ediliyor. Claude'nin web sitesi her ay yaklaşık 54,4 milyon ziyaretçi görürken, Microsoft Copilot'un Windows, uygulama ve web sitesinde 28 milyon aktif kullanıcısının olduğu biliniyor.

Yani ChatGPT, sohbet botları arasında açık ara farkla en çok kullanılanı diyebiliriz.