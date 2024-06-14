Yapay zeka, LinkedIn platformuna geldi: 'Bana İstanbul'da en az 100 bin TL maaşlı iş bul'

14 Haziran 2024 11:58 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 12:03

LinkedIn, kullanıcıların iş bulmalarına, özgeçmiş yazmalarına ve yapay zekalı sohbet botlarından tavsiye almalarına yardımcı olacak YZ destekli yeni özellikleri sundu. Ancak eğer LinkedIn'i ücretsiz kullanıyorsanız sevinmeyin: Zira bu özellikler sadece Premium üyelere açık.

Araçlardan biri, doğal dilde bir prompt yazarak LinkedIn'de iş aramanıza olanak tanıyor. Örneğin "Bana İstanbul'da en az 100 bin TL maaşı olan ve uzaktan çalışabileceğim bir iş bul" talimatını verdiğinizde, (varsa) ilgili iş ilanlarını önünüze seriyor.

ÖZGEÇMİŞİNİZİ DE DÜZENLEYEBİLİYOR

LinkedIn ayrıca özgeçmişinizi inceleyip belirli bir iş ilanına uygun olacak şekilde geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öneriler de sunabiliyor. Bu özellik ile özgeçmişinizi yükleyip geri bildirim alabiliyor ve yapay zekayla etkileşimli düzenlemeler yapabiliyorsunuz.

Bunlarla da bitmedi. Yapay zeka yardımıyla sıfırdan bir ön yazı oluşturmanıza imkan tanıyan bir araç da var.

Bu özellikler, LinkedIn'in geçen yılın sonlarında test etmeye başladığı ve LinkedIn akışınızdaki gönderileri özetleme işlevini de içeren, yalnızca Premium'a özel olan yapay zeka destekli diğer özelliklere ek olarak geldi.

İŞ KONUSUNDA YAPAY ZEKAYLA SOHBET EDİLEBİLECEK

LinkedIn yapay zekayı sadece iş bulmanıza yardımcı olmak için kullanmıyor. İşle ilgili konular hakkında daha fazla bilgi edinmek için sohbet edebileceğiniz bir avuç uzmanın yapay zeka kişiliklerini de pilot olarak kullanmaya başlıyor.

Bu özellik, alacağınız yanıtlar uzmanlar tarafından eğitiliyor ve her öğrencinin benzersiz ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bir içgörü karışımını temsil ediyor. Eğitmenler listesinde Alicia Reece, Anil Gupta, Dr. Gemma Leigh Roberts ve Lisa Gates yer alıyor.