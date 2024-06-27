Yapay zeka mahkumları suç işlediğine pişman edecek: 'Kendi zihinlerinde' hapis olacaklar

27 Haziran 2024 15:03 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 15:05

Bilim insanı Hashem Al-Ghaili, suçluların rehabilitasyon sürecini hızlandırmak için geliştirdiği "Cognify" adlı bir konsepti tanıttı. Bu sistem, suçluların işledikleri suçların sentetik anılarını beyinlerine yerleştirerek, kendilerini kurbanları gibi hissetmelerini sağlıyor.

'YAPAY ZEKA HAPİSHANESİ' GELİYOR

Sistem, suçun yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerini gösteren VR benzeri bir cihaz üzerine kuruluyken, kullanılan beyin implantı ile pişmanlık veya vicdan azabı bireylerin kendi başlarına üretemeyebileceği duyguların da suçluda oluşması sağlanıyor.

Daily Mail'in haberine göre, Hashem Al-Ghaili tarafından geliştirilen konsept, anıların kalıcı olmasını sağlayarak terapi seansının uzun vadeli etkilerini garanti altına alacak.

HAPİSHANELER İNSANLARI SUÇ İŞLEMEKTEN CAYDIRIYOR MU?

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, ülkede 1,7 milyondan fazla kişi hapis yatıyor. Yetkililer cezaevlerinin mahkumları gelecekte suç işlemekten caydırdığını söylese de 2021'de yapılan 100'den fazla analiz, bu söylemin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Bu düşünceyle Al-Ghaili, suçluların geçmişlerinden ders almalarına yardımcı olacağını iddia ettiği bu sistemi geliştirdi. Bir videoda "Cognify bir gün yapay anılar oluşturabilir ve bunları doğrudan mahkumun beynine yerleştirebilir" ifadelerini kullandı.

BİRKAÇ DAKİKA SÜRECEK AMA SUÇLUYA YILLAR GİBİ GELECEK

"Bu karmaşık, canlı ve gerçeğe yakın anılar, yapay zeka tarafından oluşturulan içerik kullanılarak gerçek zamanlı olarak oluşturulur" diyen Al-Ghaili, rehabilitasyon süreci birkaç dakika sürecek olsa da suçluya aradan yıllar geçmiş gibi hissettireceğini belirtti.

Suçlunun zihninde zamanın gerçek hayattakinden farklı olarak daha yavaş geçeceğini belirten Al-Ghaili, bunun da suçluya yıllara bedel bir deneyim yaşatacağını söyleyerek, "Kişinin işlediği suçun ciddiyetine ve aldığı cezaya bağlı olarak, anılar her bir kişinin rehabilitasyon ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir" dedi.

COGNIFY CİHAZI NASIL ÇALIŞIYOR?

Mahkumlar, sinirsel yollarının ayrıntılı bir haritasını oluşturan yüksek çözünürlüklü beyin taramasından geçiriliyor.

Harita, Cognify cihazının hafıza, muhakeme ve mantıksal düşünmeden sorumlu belirli beyin bölgelerini hedeflemesini sağlıyor. Bu görevler hipokampus, prefrontal korteks, amigdala, parietal lob ve anterior singulat kortekste bulunuyor.

Cihaz, mahkuma aile içi şiddet, nefret suçları ve ayrımcılık, zimmete para geçirme, içeriden bilgi ticareti, hırsızlık ve dolandırıcılığı içerebilen suçlarının yapay zeka tarafından oluşturulmuş anılarını göstererek çalışmaya başlıyor.

Görsel efektlerin yanı sıra teknoloji, suçlunun kurbanının çektiği acı ve ıstırabı hissetmesini sağlayarak fiziksel bir tepkiyi de harekete geçirebiliyor.

Al-Ghaii'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan 6 dakika 22 saniyelik klip, duvara dayalı 19 kapsülün bulunduğu beyaz bir odanın görüntüsüyle başlıyor.

Kapsüller açıldığında, her birinin içinde duran, başlarının üzerinde Cognify cihazı, gözlerinin üzerinde bir ekran ve kulaklarının üzerinde kulaklıklar takan ve yapay zeka tarafından üretilen anılara dalmış gibi görünen adamlar görülüyor.

BİLGİSAYAR, İNSANLARI SUÇA NEYİN İTTİĞİNE DAİR VERİ TOPLUYOR

Video, "Cognify tarafından yerleştirilen yapay anılar beynin mevcut sinir ağlarına sorunsuz bir şekilde dahil edilecek, bilişsel uyumsuzluğu önleyecek ve deneğin anıları gerçekmiş gibi deneyimlemesini sağlayacaktır" deniliyor.

Mahkumlar işledikleri suçların canlı anılarına katlanırken, merkezi bir bilgisayar da insanları bu tür suçları işlemeye iten şeyin ne olduğunu anlamak için veri topluyor. Ancak videoda Cognify'ın "hassas mahkum bilgileri ve rehabilitasyon verileri için şifreli depolama özelliğine sahip olacağı" belirtiliyor.

Araştırmacılar, Cognify konseptinin, uzun süreli hapsetme ihtiyacını ve buna bağlı maliyetleri önemli ölçüde azaltarak ceza adaleti sisteminde devrime imza atacağına inanıyor.