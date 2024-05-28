Yapay zeka Microsoft Copilot, Telegram platformunda sunuldu

28 May 2024 14:53 - Güncelleme : 28 May 2024 14:53

Teknoloji devi Microsoft, OpenAI'nin GPT dil modelini temel alarak geliştirilen Copilot yapay zeka sohbet botunu Telegram platformuna eklediğini duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Yeni günlük yapay zeka arkadaşınızla tanışın: GPT tarafından desteklenen Copilot, şimdi Telegram'da. Telegram'da sorunsuz konuşmalar yapın, bilgilere erişin ve daha akıllı bir sohbet deneyiminin keyfini çıkarın."

TELEGRAM NUMARANIZI PAYLAŞMANIZ GEREKİYOR

Microsoft'un Google rakibi arama motoru Bing Search tarafından desteklenen kişisel bir üretken yapay zeka asistanı olarak karşımızda duran Copilot, doğal dili kullanarak bilgi aramaktan seyahat ipuçlarına, spor güncellemelerinden film önerilerine kadar çeşitli konularda cevaplar sağlayabiliyor.

"Copilot for Telegram" uygulamasını kullanmak ücretsiz. Fakat Telegram'da kayıtlı olan telefon numaranızı sohbet botuyla paylaşmanız gerekiyor. Microsoft, numarayı tek seferlik bir doğrulama amaçlı istediğini belirtirken, hiçbir yerde saklamayacağını savunuyor.

COPILOT FOR TELEGRAM İLE NELER YAPILIR?

Telegram'daki arama butonuna "Microsoft Copilot" yazarak ulaşabileceğiniz sohbet botuyla yapabileceğiniz örnek birkaç işlem:

Bilgi Arama: Bing Search tarafından desteklenen hızlı gerçekler veya ayrıntılı araştırmalar hakkında kapsamlı cevaplar almak için Copilot'a sorabilirsiniz.

Bing Search tarafından desteklenen hızlı gerçekler veya ayrıntılı araştırmalar hakkında kapsamlı cevaplar almak için Copilot'a sorabilirsiniz. Seyahat planlaması: Copilot, seyahat etmek istediğiniz bir yeri belirlerken size yardımcı olabilir. Varış noktaları önerebilir ve hatta seyahat planınızı yapmanıza yardımcı olabilir.

Copilot, seyahat etmek istediğiniz bir yeri belirlerken size yardımcı olabilir. Varış noktaları önerebilir ve hatta seyahat planınızı yapmanıza yardımcı olabilir. Fitness rehberliği: Yeni bir egzersiz rutinine başlamak ister misiniz? Copilot, fitness ipuçları ve egzersiz planları sağlayabilir.

Yeni bir egzersiz rutinine başlamak ister misiniz? Copilot, fitness ipuçları ve egzersiz planları sağlayabilir. Eğlence güncellemeleri: En yeni filmleri veya müzikleri mi merak ediyorsunuz? Copilot, eğlence haberleri ve önerileriyle sizi döngüde tutar.

Copilot, internette bulduğu dil kalıplarına göre içerik üretiyor. Microsoft'tan gelen bilgiye göre, bazen sonuçları mevcut internet içeriğine çok benzer olabilir. Örneğin, Copilot'a bir "elmalı turta tarifi" oluşturması talimatını veren herkesin aynı veya neredeyse aynı içerikle karşılaşması muhtemeldir.