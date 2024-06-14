Yapay zeka milletvekili adayı oldu! Vaadini de açıkladı

14 Haziran 2024 17:02 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:02

Yapay zeka, LinkedIn platformuna geldi: 'Bana İstanbul'da en az 100 bin TL maaşlı iş bul'

Yapay zeka, LinkedIn platformuna geldi: 'Bana İstanbul'da en az 100 bin TL maaşlı iş bul'

İngiltere 4 Temmuz'da seçime gidecek. Yaklaşan genel seçimlerde alışılmışın dışında bir aday ortaya çıktı. Rochdale'de yaşayan ve Brighton'da da bir evi bulunan girişimci Steve Endacott, "YZ Steve" adını verdiği yapay zeka destekli milletvekili adayını tanıttı.

Euronews'in haberine göre, Steve Endacott, "YZ Steve"in seçmenlerin geri bildirimleri doğrultusunda politikalar üzerinde oy kullanacağını ve kendini sesi ve avatarını kullanarak seçmenlerin sorularına kulak vereceğini belirtti.

BÖLGE HALKINA 7/24 GÖRÜŞ BİLDİRME İMKANI SUNACAK

İş insanı, seçim kampanyası için oluşturulan web sitesinde, "YZ Steve"in Brighton ve Hove halkına 7/24 görüş bildirme ve politikalar oluşturma imkanı sağlama sözü verdi.

Endacott bir LinkedIn gönderisinde "Diğerlerinin İngiltere halkıyla ne kadar alakasız olduğu konusunda hayal kırıklığına uğradıktan sonra kendi partimi kuruyorum. Seçmenlerimin görüşleriyle doğrudan bağlantı kurmak için teknolojiyi kullanmaya çalışacağım" diye konuştu.

Yapay zeka hakkında hiçbir şey bilmeye gerek olmadığını, karakteri konuşturmak için bir düğmeye basmanın yeterli olduğunu savunan Endacott, ,"Politikalarımızın kalitesi sayesinde yapay zeka ile konuşmak istemeyen daha geniş bir kitleye hitap etmeyi umuyoruz" dedi.

YZ Steve, web sitesinde yalnızca yüzde 50'den fazla destek alan politika önerilerinin platformuna kabul edileceğini de sözlerine ekledi.