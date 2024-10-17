Yapay zeka, Mısır piramitlerinin inşasını canlandırdı: İşte ortaya çıkan görüntüler

17 Ekim 2024 15:46 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:50

Mısır piramitleri nasıl yapıldı? Bu sorunun cevabıyla ilgili tartışmalar günümüzde devam ederken, yapay zekadan çarpıcı bir video geldi. Metinden video üreten bir uygulamaya Mısır piramitlerinin nasıl inşa edildiğine dair video oluşturma komutu verildiğinde ortaya bu görüntüler çıktı.

Yapay zeka için nükleer enerji seferberliği: Üç büyük teknoloji devi, anlaşma yaptı

Yapay zeka için nükleer enerji seferberliği: Üç büyük teknoloji devi, anlaşma yaptı

Kullanıcıların metin talimatları doğrultusunda hayali videolar üreten bir yapay zeka uygulamasına, eski Mısırlıların piramitleri nasıl inşa ettiğine dair bir video oluşturması istendi ve ortaya dikkat çekici görüntüler çıktı. Yapay zeka, piramitlerin inşasında kullanılan teknikleri ve dönemin günlük yaşamının nasıl olduğunu görüntüler sundu.

MISIR PİRAMİTLERİ NEDİR?

Mısır piramitleri, Antik Mısır​'da firavunlar ve eşleri için mezar olarak inşa edilen anıtsal yapılar olarak biliniyor. Genellikle Giza Platosu'nda bulunan piramitler, devasa taş blokların üst üste yerleştirilmesiyle inşa edilmiş olup, günümüzde halen nasıl yapıldıkları konusunda çeşitli teoriler bulunuyor.

Mısır piramitlerinin en ünlü örneklerden biri olan Keops Piramidi, dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul ediliyor.

MISIR PİRAMİTLERİ NE KADAR BÜYÜK?

Mısır piramitleri, dönemin krallarının ismini almasıyla ünlü ve her biri farklı büyüklükte inşa edildi. Kahire'de bulunan ve ülkenin en önemli sembollerinden Keops Piramidi, 230 metre taban büyüklüğüne ve 147 metre yüksekliğe sahip. Görkemli piramitin iki milyondan fazla taş bloktan oluştuğu tahmin ediliyor.

MISIR PİRAMİTLERİ NASIL YAPILDI?

Dünya çapında insanın merak duygusunu tetikleyen birçok konu var. Bunların başında "Mısır piramitleri nasıl inşa edildi?" konusu geliyor. Ancak bu sorunun henüz kesin bir cevabı yok. Piramitlerin inşasında dünya dışı varlıkların rol aldığına dair komplo teorileri olsa da oldukça organize ve yetenekli bir grup insan tarafından inşa edildikleri kabul ediliyor.

Yıllarca süren inşa sürecinde 100 bin işçinin çalıştığı tahmin ediliyor. Mısır piramitleriyle ilgili birbirinden farklı rivayetler olsa da bu bilgiler, şu ana kadar tahminden öteye gidebilmiş değil.