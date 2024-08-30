'Yapay zeka' rekabeti kızışıyor: ChatGPT'nin kullanıcı sayısı iki katına çıktı

30 Ağustos 2024 16:57 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 16:57

Google'ın gizli modunu kullananlara 170 bin TL tazminat! Avukatlar, kullanıcılara çağrı yaptı

Google'ın gizli modunu kullananlara 170 bin TL tazminat! Avukatlar, kullanıcılara çağrı yaptı

Yapay zeka dünyasında rekabetin hızla arttığı bir dönemde, OpenAI'ın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT dikkat çekici bir başarıya imza attı. 2022'nin sonlarında piyasaya sürülen ve hızla popülerleşen ChatGPT, haftalık kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşadı.

CHATGPT KULLANICI SAYISI 200 MİLYONU GEÇTİ

OpenAI sözcüsü Taya Christianson, her hafta 200 milyonun üzerinde kişinin ChatGPT'yi kullandığını duyurdu. Bu sayı, geçen yılın kasım ayında bildirilen 100 milyon haftalık aktif kullanıcı sayısının tam iki katı.

Bu gelişmenin yanı sıra, ChatGPT'nin kurumsal sürümü de yükselişte. Christianson, "Fortune 500" listesindeki şirketlerin yüzde 92'sinin OpenAI ürünlerini kullandığını, daha akıllı ve ucuz GPT-4o Mini'yi piyasaya sürmelerinin ardından API kullanımının iki katına çıktığını söyledi.

ChatGPT'nin Kasım 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana Google, Microsoft ve Meta da kendi yapay zeka sohbet botlarını geliştirip yayınlamıştı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin yapay zeka asistanının henüz İngiltere, Brezilya veya AB'de kullanıma sunulmamasına rağmen aylık 400 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştığını ve bu sayının haftalık 185 milyon olduğunu söyledi.

ABD Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü kısa bir süre önce önemli bir duyuruda bulundu: OpenAI ve Anthropic'in, büyük yapay zeka modellerinin kamuya sunulmadan önce hükümet tarafından değerlendirilmesine izin vermeyi kabul ettiklerini açıkladı. Ayrıca Apple ve Nvidia'nın OpenAI'ın bir sonraki yatırımcıları arasında olabileceğine dair söylentiler gündemde.