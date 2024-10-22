Yapay zeka rüyası ekonomik bir kabusa dönüşebilir: "Dot-com'dan daha büyük bir tehlike"

22 Ekim 2024 17:49 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 17:49

Yapay zeka teknolojisi, yatırımcıların büyük ilgisini çekmesine rağmen uzmanlara göre tehlikeli bir balon olabilir. Yapay zeka sistemlerinin geliştirilme ve sürdürülme maliyetleri çok yüksek, ancak ekonomik olarak sürdürülebilir olup olmadığı belirsiz.

Son dönemde borsalarda hızla yükselen yapay zeka teknolojisi, birçok yatırımcının ilgisini çekse de uzmanlar bu durumun tehlikeli bir balon olduğunu düşünüyor. Uzmanlara göre, bu yapay zeka balonu, 2000'lerin başındaki 'dot-com balonu'ndan daha büyük bir tehlike arz ediyor. Yapay zeka teknolojisine olan büyük ilgi, kısa sürede ciddi bir yükselişe neden olsa da, bu yükselişin sürdürülebilir olup olmadığı büyük bir soru işareti.

"BU SEFER FARKLI" SÖYLEMİ YİNE SAHNEDE

Akademisyenler Jeffrey Funk ve Gary Smith, yapay zeka balonunu ve 'dot-com' balonunu karşılaştırdıkları bir makalede, iki balonun da aslında tamamen farklı gelir kaynaklarına dayandığını belirtiyor. Ancak bu farklılığın yapay zeka aleyhine olduğuna vurgu yapıyorlar. "Bu sefer farklı" söylemi geçmişte defalarca duyulmuş bir söylem. Ancak genellikle, bu tür balonlar patladığında bu farkın hayal ürünü olduğu ortaya çıkıyor.

MALİYETLER ÇOK YÜKSEK

Üretken yapay zeka, kullanıcıların ilgisini hızla çekiyor ve milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Ancak bu teknolojiyi kullanmanın maliyeti neredeyse sıfıra yakın. ChatGPT gibi yapay zeka sistemlerine ücretsiz erişim imkanı, kullanıcıları fazla düşünmeden bu teknolojiyi denemeye teşvik ediyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu hizmetlerin arkasındaki ekonomik yük. Yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi inanılmaz derecede maliyetli. Bir yapay zeka modelini eğitmek yüz milyonlarca dolara mal olabiliyor ve bu süreçte kullanılan çipler, enerji, su gibi kaynaklar oldukça pahalıya patlıyor.

YAPAY ZEKA GERÇEKTEN EKONOMİK KATKI SAĞLIYOR MU?

St. Louis Federal Rezerv Bankası gibi bazı ekonomik kuruluşlar, üretken yapay zekanın iş gücü verimliliği üzerindeki etkilerini tartışıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, sosyal medya veya diğer ücretsiz hizmetlerin kullanım oranlarının, bu teknolojilerin gerçekten ekonomik bir katkı sağladığı anlamına gelmediği. Üretken yapay zekanın geniş çapta kullanılıyor olması, bu teknolojinin iş gücü verimliliği açısından fayda sağladığı anlamına gelmiyor.

YAPAY ZEKA BALONU PATLARSA NE OLACAK?

Yapay zeka teknolojisine yapılan büyük yatırımlar, birçok uzmana göre sürdürülemez seviyelerde. OpenAI gibi şirketlerin geliştirdiği yapay zeka sistemleri, devasa maliyetlerle oluşturuluyor ve henüz bu yatırımların geri dönüşü tam anlamıyla sağlanabilmiş değil. New York Times’a göre OpenAI, bu yıl yaklaşık 3,7 milyar dolar gelir beklerken, aynı zamanda 5 milyar dolarlık zarar edeceğini öngörüyor. Yapılan bu devasa yatırımların geri dönüşü sağlanamazsa, yapay zeka balonunun patlaması ciddi ekonomik sorunlara yol açacak.