Yapay zeka, sağlık sektörüne girdi: Google'ın yeni modeli her şeyi değiştirecek

31 Ağustos 2024 09:21 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 09:23

Google'ın gizli modunu kullananlara 170 bin TL tazminat! Avukatlar, kullanıcılara çağrı yaptı

Google'ın gizli modunu kullananlara 170 bin TL tazminat! Avukatlar, kullanıcılara çağrı yaptı

ABD'li teknoloji devi Google, hastalıkların erken tespitini amaçlayan yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi. Bu model, sağlık sektöründe yapay zekanın kullanımını genişletmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki bu modelin çalışma mantığı nasıl?

YAPAY ZEKA MODELİ, 300 MİLYON SES KAYDI İLE EĞİTİLDLİ

TechCrunch sitesinin haberine göre bu projede Google, Hindistan merkezli Salcit Technologies ile ortaklık kurdu. Ses örnekleri üzerinden hastalık tespiti yapmayı hedefleyen bu girişim kapsamında 300 milyon ses kaydı ile eğitilmiş bir model geliştirildi.

Model, telefonun mikrofonunu kullanarak kişiden ses örnekleri toplayarak hastalığı analiz etmeye çalışıyor. Örneğin burun çekme, öksürük ve nefes darlığı gibi tüberküloz belirtileri arasında olabilecek durumları tanımlayarak bu hastalığı tespit ediyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN AZ ERİŞİLEBİLİR OLDUĞU BÖLGELER İÇİN ÖNEMLİ

Geliştirilen yapay zeka modeli, özellikle sağlık hizmetlerine erişiminin kısıtlı olduğu bölgelerde erken teşhis imkanı sunarak önemli bir sağlık yeniliği olabilir. Teknoloji şu anda Apollo Hastaneleri ve Healing Fields Foundation tarafından kullanılıyor ve gelecekte meme kanseri gibi ciddi hastalıkların erken tespiti için de devreye sokulacağı düşünülüyor.