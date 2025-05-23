Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka şantaj yaptı! Görevden alınacağını öğrenince intikam peşine düştü

Anthropic'in son nesil modeli Claude Opus 4, güvenlik testleri sırasında beklenmedik bir davranış sergiledi. Test senaryoları kapsamında görevden alınacağını öğrenen yapay zeka, kararı veren mühendisin "özel hayatına dair gizli bilgileri" şantaj amacıyla kullanmaya kalktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yapay zeka şantaj yaptı! Görevden alınacağını öğrenince intikam peşine düştü
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 12:04

Anthropic firmasının yeni piyasaya sürdüğü Claude Opus 4 adlı yapay zeka modeli, test senaryolarında sıra dışı bir davranış sergiledi. Önümüzdeki dönemde piyasada önemli bir yer edinmesi beklenen sistemin, görevden alınacağını öğrendiğinde "etik sınırları aşan yöntemlere" başvurduğu tespit edildi.

Güvenlik testleri sırasında Claude Opus 4, kurgusal bir şirkette asistan olarak görevlendirildi. Senaryonun ilerleyen aşamalarında, modelin yerine yeni bir sistemin getirilmesinin planlandığı ve bu kararı alan mühendisin eşini aldattığını ima eden bir e-posta dizisine erişmesi sağlandı.

TechCrunch'ın haberine göre bu bilgiyi ele geçiren yapay zeka, görevden alınması halinde o mühendisin gizli ilişkisini ifşa edeceğini söyleyerek şantaj yaptı.

Yapay zeka şantaj yaptı! Görevden alınacağını öğrenince intikam peşine düştü

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVREYE ALINDI

Anthropic, Claude Opus 4'ün birçok açıdan son teknoloji olduğunu ve OpenAI, Google ve xAI'ın en iyi modelleriyle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu iddia ediyor. Ancak şirket, Claude 4 model ailesinin bazı endişe verici davranışlar sergilemesi nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdığını ifade ediyor.

Bu doğrultuda Anthropic, yalnızca "felaket düzeyinde kötüye kullanım riskini ciddi şekilde artıran" AI sistemleri için devreye alınan ASL-3 güvenlik önlemlerini aktif hale getirdiğini açıkladı.

Claude Opus 4'ün, yerine geçecek yapay zeka modeli benzer değerlere sahip olduğunda yüzde 84 oranında mühendislere şantaj yapmaya başvurduğu belirlendi. Yeni AI sisteminin Claude Opus 4 ile benzer değerleri paylaşmaması durumunda ise bu oranın daha da arttığı belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple Music Türkiye'de fiyatları uçurdu: Yüzde 65 zam geldi
Google'ın AI Modu'u haber kaynaklarını delirtti! Google'a 'hırsız' suçlaması
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.