Yapay zeka şarkıları milyar dolarlık sektörün başına bela oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dijital müzik dünyasında dikkat çekici bir kırılma yaşanıyor. Müzik akış platformu Deezer’ın paylaştığı son veriler, yapay zekâ ile üretilen şarkıların artık istisna olmaktan çıktığını ortaya koydu. Şirkete göre platforma her gün yüklenen parçaların neredeyse yarısı, yani yüzde 44’ü, yapay zekâ araçlarıyla oluşturuluyor.
Bu tablo, sektörün alıştığı üretim düzeninin ciddi biçimde değiştiğini gösteriyor. Üstelik sayı da öyle az değil. Deezer, günlük yaklaşık 75,000 yapay zekâ kaynaklı şarkı yüklemesi aldığını söylüyor.
Deezer cephesi, bu artışın artık görmezden gelinecek bir noktada olmadığını düşünüyor. Ocak 2025’te günlük 10,000 seviyesinde olan yapay zekâ üretimi şarkı sayısının kısa sürede 75,000’e çıkması, şirketi yeni adımlar atmaya yöneltti.
Deezer CEO’su Alexis Lanternier’e göre bu durum artık marjinal bir eğilim değil. Tam tersine, tüm müzik ekosistemini doğrudan ilgilendiren yeni bir gerçeklik. Şirket de buna göre pozisyon alıyor.
Platform, yapay zekâ ile üretilen parçaları öneri algoritmalarından tamamen çıkarıyor. Bununla da yetinmiyor; bu şarkıların yüksek çözünürlüklü sürümlerini saklamayı bırakıyor ve para kazanma özelliklerini devre dışı bırakıyor. Açıkçası bu hamle, sadece teknik bir düzenleme değil; aynı zamanda sektöre verilmiş net bir mesaj.
İşin dikkat çeken taraflarından biri de şu: Yapay zekâ ile üretilen müziklerin platforma giriş hızı çok yüksek olsa da dinleyici tarafında aynı karşılığı bulduğu söylenemiyor. Deezer verilerine göre bu içeriklerin toplam dinlenme oranındaki payı yalnızca yüzde 1 ile 3 arasında kalıyor.
Yani üretim patlamış durumda ama ilgi aynı ölçüde büyümüyor. Bir başka deyişle, sayılar yükseliyor ama dinleyicinin tercihi şimdilik daha temkinli görünüyor.
Müzik sektöründeki büyük platformlar da yapay zekâ kaynaklı içerik artışına karşı kendi yöntemlerini geliştiriyor. Apple Music, sanatçılardan bu tür içerikleri etiketlemelerini istiyor. Spotify ise daha kısıtlayıcı yeni politikalar devreye aldı.
Bandcamp daha sert bir çizgide duruyor ve yapay zekâ müziklerini tamamen yasaklıyor. Qobuz ise Deezer’a benzer şekilde otomatik tespit ve etiketleme sistemlerine yönelmiş durumda.
Deezer ise kendisini bu alanda ayrı bir yere koyuyor. Şirket, yapay zekâ tarafından üretilen parçaları etiketleyen tek müzik platformu olduğunu savunuyor. Kendi geliştirdiği tespit aracını başka şirketlerin kullanımına lisanslamaya başlaması da bunun bir parçası.
Şu an kullanılan sistem, özellikle Suno ve Udio gibi popüler araçlarla üretilen parçaları ayırt edebiliyor. Şirketin üzerinde çalıştığı bir sonraki adım ise daha iddialı. Hedef, herhangi bir veri setine ihtiyaç duymadan yapay zekâ üretimi içerikleri tespit edebilen bir teknoloji geliştirmek.