Yapay zeka şarkıları milyar dolarlık sektörün başına bela oldu

YAPAY ZEKÂ İÇERİKLERİ İÇİN YENİ DÖNEM

Deezer cephesi, bu artışın artık görmezden gelinecek bir noktada olmadığını düşünüyor. Ocak 2025’te günlük 10,000 seviyesinde olan yapay zekâ üretimi şarkı sayısının kısa sürede 75,000’e çıkması, şirketi yeni adımlar atmaya yöneltti.

Deezer CEO’su Alexis Lanternier’e göre bu durum artık marjinal bir eğilim değil. Tam tersine, tüm müzik ekosistemini doğrudan ilgilendiren yeni bir gerçeklik. Şirket de buna göre pozisyon alıyor.

Platform, yapay zekâ ile üretilen parçaları öneri algoritmalarından tamamen çıkarıyor. Bununla da yetinmiyor; bu şarkıların yüksek çözünürlüklü sürümlerini saklamayı bırakıyor ve para kazanma özelliklerini devre dışı bırakıyor. Açıkçası bu hamle, sadece teknik bir düzenleme değil; aynı zamanda sektöre verilmiş net bir mesaj.