Yapay zeka şaştı! Park eden sürücülere 'haksız ceza' skandalı

04 Aralık 2024 12:18 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 12:18

ABD'nin New York şehrinde otobüs şeritlerini denetlemek için kullanılan yapay zeka destekli kameralar, programlama hatası nedeniyle 3.800 yanlış trafik cezası kesti. Olayın ardından New York belediyesi, kesilen cezaları iptal etti ve cezayı ödeyenlere para iadesi gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York​ şehri, trafik ve park sorunlarını çözmek için teknolojiyi etkili bir şekilde kullanıyor. Ancak bu yılın başlarında hayata geçirilen yapay zeka destekli park ceza sistemi, bazı bölgelerde krize neden oldu. Otobüs şeritlerini ihlal eden araçları tespit etmek için bazı otobüslere yerleştirilen yapay zeka kameraları, yanlış programlama nedeniyle binlerce hatalı ceza kesti.

NBC New York'un haberine göre, yanlış cezaların sayısı 3 bin 800'ü buldu. Daha da dikkat çekici olan ise bu cezaların yaklaşık 900'ünün yasal olarak park etmiş araçlara kesilmiş olmasıydı. Araç sahipleri, kendilerini suçsuz bulan fotoğrafları almasına rağmen cezaların işleme konulmasına tepki gösterdi.

PROGRAMLAMA HATASI, ŞEHİR YÖNETİMİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Cezaların her birinin insan gözetimine tabi tutulmuş olmasına rağmen sistemin hatasını düzeltmekte yetersiz kaldığı belirtilirken, New York Metropolitan Ulaşım İdaresi (MTA), sorunun kameraların programlama hatasından kaynaklandığını doğruladı.

Bazı güzergâhlarda tam denetim başlamamış olmasına rağmen cezaların kesildiğini, diğer güzergâhlarda ise park edilmiş araçların yanlış tanımlandığını açıkladı. Sorunların ardından MTA, yazılımı güncelleyerek hatayı düzeltti. Ayrıca cezaları ödeyenlere geri ödeme yapıldığını ve yanlış kesilen tüm cezaların iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan MTA, yapay zeka destekli kamera sistemlerinin şehir trafiğine olumlu etkisine inanıyor olsa gerek, bu yılın başlarında, 2024 yılı sonuna kadar 1.020'den fazla otobüste yapay zeka kameralarına sahip olacağını ve bunları 1.000 otobüse daha yerleştirmeyi planladığını duyurdu. Sistem, otobüs şeritlerini açık tutarak toplu taşımayı hızlandırmayı ve park ihlallerini önlemeyi hedefliyor.