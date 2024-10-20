Yapay zeka sektöründe kartlar yeniden dağıtılıyor: OpenAI'dan ayrılan Mira Murati'den yeni adım!

20 Ekim 2024 16:16 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 16:16

OpenAI'ın eski Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Mira Murati, şirketten ayrılmasının ardından yeni bir yapay zeka girişimi kurmak için çalışmalara başladı. Murati, girişimi için 100 milyon doların üzerinde fon toplamayı hedefliyor. Peki Murati'nin amacı ne?

Yapay zeka​ dünyasında önemli bir isim olan Mira Murati​, OpenAI'dan ayrılmasının ardından yeni bir yapay zeka girişimi kurmak için kollarını sıvadı. Reuters'in bildirdiğine göre, Murati yeni girişimi için 100 milyon doların üzerinde bir fon toplamayı planlıyor.

Murati, geçtiğimiz ay OpenAI'daki Baş Teknoloji Sorumlusu görevinden istifa ettiğini duyurmuş ve yeni projelere odaklanmak istediğini açıklamıştı. X platformunda yaptığı paylaşımda, OpenAI'ın son zamanlardaki yapay zeka sistemlerinde öğrenme ve problem çözme yeteneklerini temelden değiştirdiğini vurgulamış, ancak ayrılma nedeninin "kendi keşiflerine zaman tanıma" arzusu olduğunu belirtmişti.

MİRA MURATİ'NİN YAPAY ZEKA GİRİŞİMİ NEYİ AMAÇLIYOR?

Murati'nin yeni girişimi hakkında henüz çok fazla detay ortaya çıkmamış olsa da girişimin, tescilli modellere dayalı yapay zeka ürünleri geliştirmeye odaklanacağı belirtiliyor. OpenAI'da çalıştığı yıllarda şirketin en büyük başarılarından bazılarına imza atan Murati, Tesla ve Leap Motion gibi teknoloji devlerinde de önemli roller üstlenmişti.

Murati, 2018 yılında OpenAI'a uygulamalı yapay zeka ve ortaklıklardan sorumlu başkan yardımcısı olarak katılmadan önce Tesla ve Leap Motion'da çalıştı. Murati, 2022 yılında CTO'luğa terfi etti ve hatta kurucu ortak ve CEO Sam Altman'ın kısa süreli görevden alınması sırasında geçici CEO olarak atandı.

Altman göreve döndükten sonra CTO'luğa geri dönen Murati, geçen ay şirketten istifa etti.