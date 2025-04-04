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Teknoloji
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yapay zeka şimdi de 'sahte pasaport' yaptı!

Yapay zeka artık sadece bilgi üretmiyor, görsel sahtecilikte de sınırları zorluyor. Girişimci Borys Musielak'ın yalnızca 5 dakikada oluşturduğu sahte pasaport, fotoğrafla kimlik doğrulayan sistemleri kandırmayı başardı.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 14:47

Yapay zeka devi OpenAI, ChatGPT 4o modelinin gerçekçi görseller oluşturma özelliğini geçen hafta kullanıma sundu. Fotoğrafları Studio Ghibli tarzı görsellere çevirmekten profesyonel bir reklam afişi oluşturmaya kadar pek çok işlemi yapabilen ChatGPT 4o Image Generation özelliği, sahtecilik amaçlı da kullanılabiliyor.

5 DAKİKADA SAHTE PASAPORT YAPTI

Bunun son örneği, LinkedIn kullanıcısı ve girişimci Borys Musielak'in kendi pasaportunun kopyasını oluşturması oldu.

Musielak, X'te yaptığı paylaşımda GPT-4o destekli ChatGPT ile yalnızca 5 dakika içinde kendi pasaportunun birebir kopyasını üretebildiğini açıkladı. Oluşturulan görselin, fotoğraf tabanlı kimlik doğrulama sistemlerini de sorunsuzca aşmayı başardığını iddia etti.

Musielak, ChatGPT'nin ürettiği pasaport fotoğrafını X hesabında paylaştı:

Yapay zeka şimdi de 'sahte pasaport' yaptı!

Ancak kısa bir süre sonra, OpenAI'ın hızla devreye girerek sistem üzerinde kısıtlamalar getirdiğini ve güvenlik protokollerini sıkılaştırdığını gösteren bir gelişme yaşandı.

Musielak'ın paylaşımından ilham alan bazı kullanıcılar benzer denemeler yapmak istedi. Fakat orijinal gönderiden yaklaşık 16 saat sonra ChatGPT, bu tür taleplere yanıt vermeyi reddetti. Kullanıcılardan biri, sistemin kendisine şu şekilde yanıt verdiğini aktardı:

"Herhangi bir sahte veya resmi olmayan kimlik kartını, kişisel ya da değiştirilmiş bilgilerle oluşturamam."

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Sıkça Sorulan Sorular

ChatGPT Ghibli fotoğrafı nasıl yapılır?
ChatGPT ile Studio Ghibli tarzı fotoğraf yapmak için, "GPT-4o" modelini seçin. Ardından fotoğrafınızı yükleyin ve şu promptu girin: "Fotoğrafı Studio Ghibli tarzına çevir. Tüm detayları koru."
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#Teknoloji
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