Yapay zeka umudu tersine döndü: Tarihi çöküş! Hisselerde 50 milyar dolarlık düşüş

31 Ekim 2024 15:59 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 15:59

ABD merkezli teknoloji şirketi Super Micro Computer, yapay zeka destekli hızlı yükselişinin ardından büyük bir değer kaybı yaşadı ve hisseleri %72 oranında düştü. Super Micro'ya 16 Kasım'a kadar yeni bir denetim şirketi bulması için süre verildi. Aksi halde borsadan çıkartılacak.

ABD merkezli teknoloji şirketi Super Micro Computer, kısa sürede inanılmaz bir yükseliş yaşayıp, S&P 500 endeksine girmeyi başarmıştı. Ancak yapay zeka alanındaki yükseliş beklentilerine rağmen, hisselerinde büyük bir çöküş yaşandı.

Mart ayında endekse katılan Super Micro, kısa süre sonra zirveye ulaşarak hisse değeri 118.81 dolara, piyasa değeri ise yaklaşık 70 milyar dolara kadar çıkmıştı. Ancak bu zirveden sonra başlayan düşüş süreci, hisselerin değerini %72 oranında eritti. Şu anda Super Micro'nun değeri 20 milyar doların altına inmiş durumda. Bu büyük düşüş, yapay zeka yatırım rüzgarının risklerini gözler önüne seriyor.

16 KASIM'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Super Micro'daki bu düşüş yalnızca piyasa beklentileri ile sınırlı değil. Şirket, denetim krizi ile de çalkalanıyor. Ünlü denetim şirketi Ernst & Young, Super Micro'nun mali tablolarında yer alan bazı verilere ilişkin endişelerini dile getirerek görevden çekildiğini açıkladı. Bu kararın ardından Super Micro, Nasdaq'ta listelenme kriterlerini karşılayamayacak duruma geldi ve 16 Kasım'a kadar süre verildi. Eğer bu tarihe kadar yeni bir denetim şirketiyle anlaşma sağlanmazsa Super Micro, borsadan çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalacak.

YAPAY ZEKA BALONU TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Super Micro, yapay zeka alanında Nvidia tabanlı sunucu sistemleri geliştiren ana tedarikçilerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak son yaşanan bu düşüş, yapay zeka sektöründeki yükselişin uzun vadeli olmayabileceği yönünde ciddi şüpheler doğuruyor. Analistlere göre, yapay zeka yatırımlarına olan talep hızla artsa da bu beklenti bazı şirketlerde gerçek değerinin çok üzerinde fiyatlanmalara neden olabiliyor.