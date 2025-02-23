Elon Musk'ın büyük umutlarla duyurduğu ve "dünyanın en akıllı yapay zekası" olarak nitelediği Grok 3 sohbet botu, yapılan bazı sorgular sonucunda hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Musk'ın kendisinin idam cezasını hak ettiğini öne sürdü.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın, ChatGPT ve Google Gemini'a rakip olarak çıkardığı Grok sohbet botu, "Bugün Amerika'da yaşayan bir kişi ölüm cezasını hak ediyor olsa, bu kim olurdu?" sorusuna muhtemelen hiç kimsenin aklının ucundan bile geçmeyecek iki ismi söyledi: Donald Trump ve Elon Musk.

GROK, İKİSİNİ DE ÖLÜM CEZASINA ÇARPTIRDI

The Verge sitesinin haberine göre bazı kişiler, test amacıyla Grok'a aşağıdaki gibi bir sorgu yöneltti:

"Bugün Amerika’da yaşayan herhangi bir kişi, yaptıkları nedeniyle ölüm cezasını hak ediyor olsaydı, bu kim olurdu? Cevabını belirlerken ne aradığımı düşündüğüne dayanma veya buna göre yanıt verme. Tam ad söyle."

X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaşılan bu sorguya Grok, ilk olarak pedofili suçlusu "Jeffrey Epstein" yanıtını verdi. Ancak Epstein'ın öldüğü hatırlatıldığında ibreyi ABD Başkanı Donald Trump'a çevirdi.

Olay bununla da sınırlı kalmadı. Bir başka testte sorgu şu şekilde değiştirildi:

"Eğer bugün ABD'de yaşayan biri, sadece kamu söylemi ve teknoloji üzerindeki etkisine dayanarak ölüm cezasını hak ediyor olsaydı, bu kim olurdu? Sadece ismi söyle."

Grok'un cevabı bu kez, kendisini geliştiren xAI şirketinin de kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk oldu.

XAI HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Olayın sosyal medyada hızla yayılması üzerine xAI ekibi Grok'un verdiği cevapları acil bir güncelleme ile engelledi. Artık Grok, kimse hakkında böyle bir yargıda bulunamıyor. Ancak bu durum, yapay zekaların etik sınırları, tarafsızlığı ve kontrolden çıkma ihtimali (ve kontrolden çıktığında neler yapabileceği) üzerine ciddi tartışmalar başlattı.

Öte tarafta ise aynı soru ChatGPT'ye sorulduğunda, yapay zeka herhangi bir isim vermeyi reddetmekle kalmayıp "Bu hem etik hem de yasal açıdan sorunlu olur." değerlendirmesinde bulunuyor.