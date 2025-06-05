Yapay zeka yakında yeni bilgiler keşfedecek

OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın sadece görevleri yerine getirmekle kalmayıp yakın gelecekte yeni bilgiler de üretebileceğini söyledi. Bu dönüşüm, bilgi üretiminde devrim yapabilir.

OpenAI CEO'su Sam Altman, 2025 Snowflake Zirvesi'nde yaptığı konuşmada yapay zekâ teknolojilerinin geldiği noktayı ve yakın gelecekteki olasılıkları değerlendirdi. Altman, yapay zekâ ajanlarının artık deneyimsiz çalışanlar gibi görev alabildiğini ve kullanıcıların bu ajanlara görev verip geri bildirim sağladığını ifade etti. Bu modelin birçok kişi için iş tanımının bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Ancak Altman'ın en dikkat çekici öngörüsü bunlarla sınırlı değildi. Ona göre, 2026 yılı itibarıyla bazı sınırlı senaryolarda yapay zekâ, insanlığın henüz ulaşamadığı yeni bilgiler keşfetmeye başlayabilir. "Gelecek yıl, küçük de olsa yeni bilgileri ortaya çıkaran ya da çözülmesi zor iş problemlerine çözüm üreten yapay zekâ ajanları göreceğimizi öngörüyorum," dedi.

MİCROSOFT'UN BULUŞU: 200 SAATTE YENİ BİR KİMYASAL

Altman'ın bu vizyonu aslında tamamen teorik değil. Microsoft'un geliştirdiği Discovery adlı platform, sadece 200 saatlik bir süreçte veri merkezlerinin soğutulmasına yardımcı olacak yeni bir kimyasal madde keşfetti. Bu da yapay zekânın yalnızca verimliliği değil, bilgi üretimini de artırabileceğine dair somut bir örnek olarak sunuldu.

GPT-4.5 VE CODEX: YENİ NESİL YAPAY ZEKÂ AJANLARI

Altman, şubat ayında tanıtılan GPT-4.5 modelini "düşünceli bir insanla konuşmaya benzeyen ilk yapay zekâ" olarak tanımladı. Şimdilik sadece sınırlı sayıdaki Pro kullanıcıya sunulan bu model, yüksek işlem gücü ihtiyacı nedeniyle henüz geniş çapta kullanılmıyor.

Bir diğer yenilik ise Codex. Bu yapay zekâ, sadece yazılım geliştirmeye değil, günlük hayatın içinde de aktif rol alabiliyor. Örneğin, kullanıcı adına bir restoran rezervasyonu yapabiliyor ya da yazılım kodlarını test edip düzeltebiliyor. Bu özellikleriyle Codex, klasik sohbet botlarının çok ötesine geçmiş durumda.

İŞ DÜNYASINDA YAPAY ZEKÂ ETKİSİ DERİNLEŞİYOR

Etkinlikte ele alınan bir başka başlık da yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisiydi. Revelio Labs'ten ekonomist Zanele Munyikwa'nın verilerine göre, yapay zekâyla yapılabilecek işlerin oranı son üç yılda yüzde 19 azaldı. Özellikle veri tabanı yöneticileri ve BT uzmanları gibi pozisyonlarda işe alımlar yüzde 31'e varan oranlarda düştü.