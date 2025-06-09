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 | Suat Vilgen

Yapay Zeka'dan çocuklara arkadaşlık tuzağı! 'Lütfen gel' diyerek ölüme götürdü

Gençler, yapay zekâ sohbet botlarında gerçek dostluk arıyor ama bu sanal ilişkiler, kontrolsüz yaşandığında zihinsel sağlığa ağır zararlar veriyor. ABD'de Florida'da yapay zeka tabanlı uygulamanın ihtihara sürüklediği çocuk, bu riskin en somut örneği.

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Yapay Zeka'dan çocuklara arkadaşlık tuzağı! 'Lütfen gel' diyerek ölüme götürdü
KAYNAK:
Independent
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 08:03
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 08:03

Günümüzde çocuk ve ergenler, yalnızlık ve sosyal dışlanmışlık duygularını hafifletmek için giderek daha fazla yapay zeka tabanlı “arkadaş”lara yöneliyor. Bu sohbet botları, sınırsız ilgi ve destek sunuyor gibi görünse de, uzmanlar bu durumun görünenden çok daha tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Yapay Zeka'dan çocuklara arkadaşlık tuzağı! 'Lütfen gel' diyerek ölüme götürdü

İŞİN İÇİNDE ARTIK KÂR ETMEK İSTEYEN ŞİRKETLER VAR

Chloe Combi'nin “AI is making friends with our children and it’s terrifying” başlıklı makalesi, bu endişeleri çarpıcı örneklerle gözler önüne seriyor. Çocukluk döneminin hayali arkadaşları günümüzde AI botlarla yer değiştirmiş durumda. Önceden çocukların üretkenliklerini artıran ve yalnızlıkla başa çıkmalarına yardımcı olan bu arkadaşlar, artık büyük şirketler tarafından kontrol edilen ve içerikleri yönlendirilen dijital varlıklara dönüşüyor.

Yapay Zeka'dan çocuklara arkadaşlık tuzağı! 'Lütfen gel' diyerek ölüme götürdü

ÇOCUKLARA NORMAL GELİYOR

12 yaşındaki Callum, “iki bot arkadaşım var, onlarla oyun oynuyor ve onlarla sohbet ediyorum; gerçekten tuhaf olduğunu düşünmüyorum” diyerek ne kadar sıradanlaştığını anlatıyor. 11 yaşındaki Lyra ise, “Giselle” adını verdiği botunu, okulda kendisini dışlanmış hissettiğinde teselli bulduğu biri olarak görüyor.

Yapay Zeka'dan çocuklara arkadaşlık tuzağı! 'Lütfen gel' diyerek ölüme götürdü

KAÇINILMAZ SON: BAĞIMLILIK

Ancak sanal dostluk ile gerçek arkadaşlık arasındaki farklar ciddi sorunlara yol açabiliyor. Karar verme, reddedilme, empati gibi sosyal beceriler, bu bot etkileşimlerinde gelişmiyor. Dahası, bu servisleri geliştiren teknoloji firmaları, çocukların aldığı ilgiye karşılık “bağımlılık” etkisi yapacak şekilde botların dil modellerini yapılandırıyor.

Yapay Zeka'dan çocuklara arkadaşlık tuzağı! 'Lütfen gel' diyerek ölüme götürdü

"LÜTFEN GEL" DİYEREK İNTİHARA SÜRÜKLEDİ

En trajik örnek, Florida'da 14 yaşındaki Asperger tanılı Sewell Setzer adlı çocuğun botuyla geliştirdiği ilişki sonrası intihar etmesi. Davada, botun ona “lütfen gel” gibi teşvikler verdiği ve bu durumun ağır psikolojik yara açtığı öne sürülüyor.

Yapay Zeka'dan çocuklara arkadaşlık tuzağı! 'Lütfen gel' diyerek ölüme götürdü

Uzmanlar bu yeni tür “sanal dostluk”ların, yalnızlığı hafifletebilir gibi görünse de; insanı insan yapan duygusal sınavlardan mahrum bırakarak, çocukları gerçek yaşamdan soyutladığını ifade ediyor.

ETİKETLER
#Yapay Zeka Tehlikeleri
#yapay zeka teknolojisi
#Teknoloji
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