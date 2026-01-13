Yapay zekadan parayı vuran isim: Bazı çevreler korku salıyor

Kategoriler
Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekânın toplumsal yıkıma yol açacağı yönündeki söylemlere sert çıktı. Huang’a göre bu korku, teknolojiyi durdurmak isteyen bazı çevreler tarafından bilinçli olarak besleniyor.
Yapay zekâ, hayatın hemen her alanında kendine daha fazla yer bulurken, bu hızlı dönüşüm beraberinde ciddi tartışmaları da getiriyor. Kimi çevreler teknolojinin sunduğu imkânlara odaklanırken, kimileri ise geleceğe dair karamsar senaryoları yüksek sesle dillendiriyor. İşte tam bu noktada, Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekâ karşıtlığına yönelik oldukça net ifadeler kullandı.
Huang, verdiği son röportajlarda, yapay zekânın insanlık için bir tehdit olduğu yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Ona göre ortada doğal bir toplumsal kaygıdan çok, bilinçli olarak körüklenen bir korku atmosferi var.
Huang’a göre bu karamsar tabloyu çizenler, çoğu zaman sıradan kullanıcılar değil. Aksine, bazı üst düzey yöneticiler ve şirketler, kendi çıkarları doğrultusunda hükümetleri etkilemeye çalışıyor. Yapay zekâ korkusu ise bu süreçte bir baskı aracına dönüşüyor. Nvidia CEO’su, bu yaklaşımı açıkça “kıyamet tellallarının söylemi” olarak tanımlıyor.
Açıkçası Huang, teknolojiyi durdurmanın ya da yavaşlatmanın çözüm olmadığı görüşünde. Ona göre asıl yapılması gereken, yapay zekâyı daha iyi anlamak ve sorumlu biçimde geliştirmek.
Yapay zekânın son birkaç yılda kat ettiği mesafeye dikkat çeken Huang, sektörün kritik eşikleri çoktan geçtiğini vurguluyor. Akıl yürütme, bağlamı anlama, bilgi doğrulama ve araştırma gibi alanlarda yaşanan ilerlemeler, yapay zekâyı daha işlevsel ve daha öngörülebilir hâle getirmiş durumda.
Bu gelişmelerin felaket senaryolarını değil, teknolojinin doğal bir olgunlaşma sürecini işaret ettiğini söylüyor Huang. Yani ortada kontrolden çıkan bir sistemden çok, giderek daha tutarlı çalışan bir teknoloji var.
Huang, yapay zekâ güvenliği konusundaki yaklaşımını tanıdık bir örnekle anlatıyor. Ona göre bir ürünün güvenli sayılabilmesi için, önce vaat ettiği işi doğru şekilde yapması gerekiyor. Tıpkı otomobillerde olduğu gibi.