Yapay zekadan parayı vuran isim: Bazı çevreler korku salıyor

Ocak 13, 2026 15:43
1
Yapay zekadan parayı vuran isim: Bazı çevreler korku salıyor

Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zekânın toplumsal yıkıma yol açacağı yönündeki söylemlere sert çıktı. Huang'a göre bu korku, teknolojiyi durdurmak isteyen bazı çevreler tarafından bilinçli olarak besleniyor.

2
Yapay zekadan parayı vuran isim: Bazı çevreler korku salıyor

Yapay zekâ, hayatın hemen her alanında kendine daha fazla yer bulurken, bu hızlı dönüşüm beraberinde ciddi tartışmaları da getiriyor. Kimi çevreler teknolojinin sunduğu imkânlara odaklanırken, kimileri ise geleceğe dair karamsar senaryoları yüksek sesle dillendiriyor. İşte tam bu noktada, Nvidia CEO'su Jensen Huang, yapay zekâ karşıtlığına yönelik oldukça net ifadeler kullandı.

3
Yapay zekadan parayı vuran isim: Bazı çevreler korku salıyor

Huang, verdiği son röportajlarda, yapay zekânın insanlık için bir tehdit olduğu yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Ona göre ortada doğal bir toplumsal kaygıdan çok, bilinçli olarak körüklenen bir korku atmosferi var.

4
Yapay zekadan parayı vuran isim: Bazı çevreler korku salıyor

"YAPAY ZEKÂYI DURDURMAK ÇÖZÜM DEĞİL"

Huang'a göre bu karamsar tabloyu çizenler, çoğu zaman sıradan kullanıcılar değil. Aksine, bazı üst düzey yöneticiler ve şirketler, kendi çıkarları doğrultusunda hükümetleri etkilemeye çalışıyor. Yapay zekâ korkusu ise bu süreçte bir baskı aracına dönüşüyor. Nvidia CEO'su, bu yaklaşımı açıkça "kıyamet tellallarının söylemi" olarak tanımlıyor.

5
Yapay zekadan parayı vuran isim: Bazı çevreler korku salıyor

Açıkçası Huang, teknolojiyi durdurmanın ya da yavaşlatmanın çözüm olmadığı görüşünde. Ona göre asıl yapılması gereken, yapay zekâyı daha iyi anlamak ve sorumlu biçimde geliştirmek.

6
Yapay zekadan parayı vuran isim: Bazı çevreler korku salıyor

"FELAKET DEĞİL, OLGUNLAŞMA SÜRECİ"

Yapay zekânın son birkaç yılda kat ettiği mesafeye dikkat çeken Huang, sektörün kritik eşikleri çoktan geçtiğini vurguluyor. Akıl yürütme, bağlamı anlama, bilgi doğrulama ve araştırma gibi alanlarda yaşanan ilerlemeler, yapay zekâyı daha işlevsel ve daha öngörülebilir hâle getirmiş durumda.

7
Yapay zekadan parayı vuran isim: Bazı çevreler korku salıyor

Bu gelişmelerin felaket senaryolarını değil, teknolojinin doğal bir olgunlaşma sürecini işaret ettiğini söylüyor Huang. Yani ortada kontrolden çıkan bir sistemden çok, giderek daha tutarlı çalışan bir teknoloji var.

8
Yapay zekadan parayı vuran isim: Bazı çevreler korku salıyor

OTOMOTİV BENZETMESİYLE GÜVENLİK MESAJI

Huang, yapay zekâ güvenliği konusundaki yaklaşımını tanıdık bir örnekle anlatıyor. Ona göre bir ürünün güvenli sayılabilmesi için, önce vaat ettiği işi doğru şekilde yapması gerekiyor. Tıpkı otomobillerde olduğu gibi.

