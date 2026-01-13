Yapay zekadan parayı vuran isim: Bazı çevreler korku salıyor

“YAPAY ZEKÂYI DURDURMAK ÇÖZÜM DEĞİL”

Huang’a göre bu karamsar tabloyu çizenler, çoğu zaman sıradan kullanıcılar değil. Aksine, bazı üst düzey yöneticiler ve şirketler, kendi çıkarları doğrultusunda hükümetleri etkilemeye çalışıyor. Yapay zekâ korkusu ise bu süreçte bir baskı aracına dönüşüyor. Nvidia CEO’su, bu yaklaşımı açıkça “kıyamet tellallarının söylemi” olarak tanımlıyor.