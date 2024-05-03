Yapay zekalı Google Chrome kullanıma açıldı

03 May 2024 09:07 - Güncelleme : 03 May 2024 18:48

iPhone'da var olmanın Google'a faturası ilk kez açıklandı

iPhone'da var olmanın Google'a faturası ilk kez açıklandı

Google Chrome, yapay zeka sohbet robotu Gemini ile güncellendi. Artık internet tarayıcısının kullanıcıları, adres çubuğuna @gemini yazarak chatbot ile konuşma başlatabilecek.

Gemini, sorulara cevap verebiliyor, görsel üretebiliyor, kafanıza takılan herhangi bir konuda fikir verebiliyor ve daha pek çok işlemi gerçekleştirebiliyor.

Bilmeyenler için eski adı Bard olan Gemini, 2023 Aralık ayında tanıtıldıktan sonra Google'ın bütün hizmetlerine entegre edilmeye başlanmıştı. Android akıllı telefon ve tabletlerde Google Asistan'ın da yerine geçen Gemini'nin son durağı Google Chrome oldu.

GEMINI'Yİ İNTERNET SİTESİNDEN KULLANMAK ZORUNLUYDU

Gemini'yi bilgisayarda kullanmanın tek yolu, internet sitesine giriş yapmaktı. Bu durum hâlâ değişmiş sayılmaz çünkü Chrome'un adres çubuğunda konuşma başlattığınızda da siteye yönlendiriyor. Yani Chrome'a özel, siteden bağımsız bir kullanıcı arayüzü geliştirilmedi.

Gemini'nin Chrome'a entegre edilmesi, chatbot ile konuşma başlatmayı kolaylaştırdı.

HER PLATFORMDA SUNULDU

Gemini destekli Google Chrome, Windows ve macOS dahil olmak üzere tarayıcının kullanılabildiği her platformda sunuldu. Chrome'un ayarlarına girip "Chrome Hakkında" bölümünden uygulamayı son sürüme güncelledikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

Gemini modundan çıkış yapmak için, adres çubuğundaki "Gemini ile sohbet" yazısına tıklayıp klavyedeki "sil" tuşuna basmanız yeterli oluyor. Bunu yaptığınızda Google ile arama yapabileceğiniz standart tarayıcı modu aktif hale geliyor.