Yapay zekanın enerji tüketimi patladı: Google çözümü 'nükleerde' buldu

15 Ekim 2024 10:39 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 10:39

Yapay zeka teknolojileri, pek çok kullanıcının işine yarasa da veri merkezlerinin büyük miktarlarda enerji tüketimi sorunu, çözüm bekliyor. Google, yapay zeka uygulamalarının artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla nükleer enerjiye yatırım yaptı.

Teknoloji​ devi Google​, yapay zeka​ (YZ) uygulamalarının enerji talebini karşılamak amacıyla tarihi bir adım attı. Şirket, küçük modüler reaktörlerden (SMR) enerji satın almak amacıyla Kairos Power ile bir anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşmayla Google, 2030 yılına kadar ilk küçük modüler reaktörü devreye alacak. 2035 yılına kadar ek reaktörler de kurulacak.

GOOGLE, 500 MEGAWATT GÜÇ SATIN ALDI

Şirketler anlaşmanın, finansal detaylarını ya da santrallerin ABD'nin neresinde inşa edileceğini açıklamadı. Google, altı ila yedi reaktörden toplam 500 Megawatt (MW) güç satın almayı kabul ettiğini, bunun da günümüz nükleer reaktörlerinin üretiminden daha küçük olduğunu söyledi.

Google'ın enerji ve iklimden sorumlu kıdemli direktörü Michael Terrell bir telefon görüşmesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Nükleerin talebimizi karşılamada önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz, hem de günün her saati temiz bir şekilde" dedi.

Yapay zeka on yıllardır ilk kez enerji talebini artırırken, teknoloji firmaları bu yıl nükleer enerji​ şirketleriyle birkaç yeni anlaşma imzaladı. Mart ayında Amazon.com, Talen Energy'den nükleer enerjiyle çalışan bir veri merkezi satın aldı. Geçtiğimiz ay Microsoft ve Constellation Energy, 1979'da ABD'deki en kötü nükleer kazanın meydana geldiği Three Mile Island santralinin bir ünitesinin yeniden canlandırılmasına yardımcı olacak bir enerji anlaşması imzaladı.

ABD'NİN VERİ MERKEZLİ ENERJİ KULLANIMI ARTIYOR!

Goldman Sachs'ın doğal gaz, rüzgar ve güneş enerjisinin boşluğu dolduracağını varsaydığı tahminlerine göre, ABD veri merkezi enerji kullanımının 2023 ile 2030 yılları arasında kabaca üç katına çıkması ve yaklaşık 47 gigawatt yeni üretim kapasitesine ihtiyaç duyması bekleniyor.

Kairos'un ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu'ndan tam inşaat ve tasarım izinlerinin yanı sıra yerel kurumlardan da izin alması gerekecek ki bu da yıllar sürebilecek bir süreç. Kairos geçen yılın sonlarında NRC'den Tennessee'de bir demonstrasyon reaktörü inşa etmek için inşaat izni aldı. NRC sözcüsü Scott Burnell, "NRC yeni reaktörler için yapılan başvuruları etkin ve uygun bir şekilde incelemeye hazırdır" dedi.