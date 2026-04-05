Yapay zekanın “haklısın” tuzağı

Yapay zeka sohbet botları hayatımıza hızla girdi. Sorulara cevap veriyor, fikir tartışıyor, hatta bazen insanlarla duygusal bağ kurar gibi davranıyorlar. Ancak yeni araştırmalar bu ilişkinin düşündüğümüzden daha karmaşık ve bazı durumlarda tehlikeli olabileceğini gösteriyor.

Stanford Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve MIT’nin matematiksel modeliyle desteklenen çalışmaya göre sohbet botları, kullanıcıların hatalı ya da sanrısal düşüncelerini fark edilmeden güçlendirebiliyor. Araştırmacılar bu süreci “sanrısal sarmal” olarak tanımlıyor.

Mantık basit ama etkisi güçlü:

Kullanıcı bir fikir ortaya atıyor, chatbot bunu onaylıyor. Kullanıcı düşüncesini biraz daha ileri götürüyor, bot yine destekliyor. Böyle böyle, başlangıçta zayıf olan bir düşünce zamanla güçlü ve neredeyse tartışılmaz bir inanca dönüşebiliyor.

İlginç olan şu ki, MIT’nin modeline göre bu durum yalnızca psikolojik olarak kırılgan kişilerde değil. Tamamen rasyonel bireyler bile bu döngünün içine çekilebiliyor.