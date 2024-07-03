Yapay zekanın hiç konuşulmayan tehlikesi... Google'ın sera gazı kullanımı beş yılda rekor arttı!

03 Temmuz 2024 14:33 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:33

Teknoloji şirketleri arasında çetin bir yapay zeka rekabeti var. Kısa süre önce OpenAI, gelişmiş ses özelliklerine sahip GPT-4o modelini tanıtmıştı. Diğer taraftaysa Meta, Amazon, Google ve rekabete son olarak katılan Apple kendi modellerini geliştirerek bu alana ciddi yatırım yapıyor.

Yapay zeka (YZ), vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırsa da buzdağının görünmeyen yüzünde büyük bir tehlike bulunuyor: YZ ile artan enerji talebi nedeniyle veri merkezlerinin sera gazı emisyonlarının artması ve dolayısıyla çevreye verilen zarar.

GOOGLE'IN SERA GAZI EMİSYONU YÜZDE 50'YE YAKIN ARTTI

Google'ın veri merkezlerinin genişlemesi ve yapay zeka sistemlerini desteklemesi, şirketin sera gazı emisyonlarında son beş yılda yüzde 48'lik bir artışa neden oldu. Bu durum, teknoloji devinin 2030 yılına kadar "net sıfır" hedefine ulaşma taahhüdünü de tehlikeye soktu.

Google, salı günü yayınladığı yıllık çevre raporunda, Silikon Vadisi şirketinin 2023 yılında 14,3 milyon ton karbon eşdeğeri kirliliğe ulaştığını, bunun da 2019'a göre yüzde 48, geçen yıla göre ise yüzde 13 artış anlamına geldiğini belirtti.

Google, bu artışın, büyük dil modellerinin ve bunlarla ilişkili uygulama ve altyapıların oluşturulmasına yatırım yaparken aynı zamanda "emisyonları azaltmanın zorluğunu" vurguladığını söyledi ve "yapay zekanın gelecekteki çevresel etkisinin" "karmaşık ve tahmin edilmesi zor" olduğunu kabul etti.

GOOGLE: 2030 HEDEFİMİZDEN ŞAŞMADIK

Google'ın Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Kate Brandt, şirketin 2030 hedefine bağlı kaldığını söyledi ancak hedefin "son derece iddialı" olduğunu vurguladı.

Google, Amazon ve Microsoft gibi büyük teknoloji devleri yapay zekaya on milyarlarca dolar yatırım yapma planlarını açıklarken, iklim uzmanları yoğun güç kullanan araç ve sistemlerin çevresel etkileri konusunda endişelerini dile getiriyor.

Mayıs ayında Microsoft, büyük ölçüde veri merkezlerinin inşası nedeniyle emisyonlarının 2020'den bu yana neredeyse üçte bir oranında arttığını itiraf etti. Bununla birlikte, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates de geçen hafta yapay zekanın iklim çözümlerini desteklemeye yardımcı olacağını savundu.

Google, 2030 yılına kadar doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarında net sıfıra ulaşmayı ve aynı tarihe kadar işlettiği her şebekede günün her saatinde karbonsuz enerjiyle çalışmayı taahhüt ediyor.