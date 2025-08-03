Yapay zekaya 1 ile 50 arasında bir sayı söylemesini isteyin! Hepsi aynı cevabı veriyor

Bir arkadaşınıza "1 ila 50 arasında bir sayı söyle" dediğinizde cevabın ne olacağını bilemezsiniz. Birden fazla bu soruyu sorduğunuzda arkadaşınız her seferinde farklı bir sayıyı söyleyebilir.

Ancak iş yapay zekalara gelince bu durum biraz belirsizlikten uzaklaşıyor. Sosyal medyada kullanıcılar tarafından keşfedilen bir durum ise bu olayı resmen kanıtlıyor.

Sosyal medyada kullanıcılar ChatGPT, Gemini, CoPilot ve Grok gibi yapay zeka modellerine 1 ile 50 arasında bir sayı söylemelerini istediler. Kullanıcıların aldığı cevap ise birçok yapay zekada hep aynı oldu.

YAPAY ZEKALARIN 27 TAKINTISI

Kullanıcılar yapay zekalardan sürekli olarak 27 yanıtını aldılar. Sadece X'in yapay zekası Grok'un farklı bir cevap verdiği görüldü. Bu durumun farklı sayı aralıklarında da olduğu görüldü.

Büyük dil modelleri farklı sayı aralıklarına ise şu sayılara yöneliyor:

1 ila 5 aralığında: 3 ve 4

1 ila 10 aralığında: 5 ve 7

1 ila 100 aralığında: 37, 47 ve 73

BÜYÜK OLASILIKLA ASAL SAYILARI SEÇİYOR!

Yapay zeka modellerinin sürekli olarak asal sayıları seçmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Illinois Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Daniel Kang'e göre yapay zekaların 27 ve asal sayı takıntısı eğitildikleri verilerden ve "RLHF" adlı insan geri bildirimiyle gerçekleştirilen pekiştirme sürecinden kaynaklanıyor.

Bu süreç yapay zekaların belirli türden cevapları vermesine neden oluyor. Bu yaşanan duruma teknik olarak ise "mode collapse" deniyor. Farklı olasılıklar yerine tek bir cevap tekrar tekrar üretiliyor. Yani yapay zekalar kendilerine böyle öğretildiği için sürekli olarak 27 ve asal sayıları tercih ediyorlar.

AYNI DURUM İNSANLARDA DA GÖRÜLÜYOR

Bu durum sadece yapay zekalarda değil, insanlarda da görülüyor. İnsanlar da rastgele bir sayı söylediklerinde genel olarak öngörülebilir seçimler yapıyor.

18 milyon abonesi bulunan YouTube kanalı Veritaserum bir videosunda 200 bin kişiye 1'den 100'e kadar bir sayı söylemelerini istedi. İnsanlar genel olarak 7 sayısını seçtiler. 30, 40, 50 gibi sayıların ise insanlar tarafından oldukça az seçildiği gözlemlendi.