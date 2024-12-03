Yapay zekaya da reklam geliyor: ChatGPT'de yeni dönem

03 Aralık 2024 09:35 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:38

Sosyal medya uygulamalarından internet sitelerine kadar neredeyse internet ortamındaki her mecrada karşımıza çıkan reklamlar, yapay zekada da peşimizi bırakmayacak. OpenAI Finans Direktörü Sarah Friar, sohbet botu ChatGPT içerisine sponsorlu reklamları koymayı düşündüklerini açıkladı.

Yapay zeka teknolojilerinde öncü şirketlerden OpenAI​, popüler sohbet robotu ChatGPT için yeni bir gelir​ modeli üzerine çalışıyor. Şirket, ChatGPT'nin ücretsiz kullanıcılarına reklam​ göstermeyi planlıyor. OpenAI Finans Direktörü Sarah Friar, reklamların platforma entegre edilmesinin kaçınılmaz olabileceğini ima eden açıklamalarda bulundu.

CHATGPT'Yİ ÜCRETSİZ KULLANANLARA REKLAM GELEBİLİR

OpenAI, halihazırda API abonelikleri ve ChatGPT Plus hizmeti aracılığıyla gelir elde etmekte. Ancak bu iki hizmeti kullanmayanlar, doğal olarak şirket için ekstra bir yük oluşturuyor. Bu bağlamda şirket, ücretsiz kullanıcılarından da kazanç sağlamak adına reklam modeli üzerine çalışmalar yürütüyor.

Sarah Friar, Financial Times'a verdiği demeçte reklamların ne zaman ve nerede görüneceği konusunda "düşünceli" olmayı planlayan bir reklam iş modelini değerlendirdiklerini söyledi. Friar daha sonra yaptığı bir açıklamada, "reklamcılık konusunda aktif bir planları olmadığını" vurguladı.

Bununla birlikte bu fikrin masada olduğu açık görünüyor. FT'nin haberinde OpenAI'ın yakın zamanda yüksek profilli bir reklamcıyı işe aldığı vurgulanıyordu: Shivakumar Venkataraman, daha önce Google'da çalışmıştı.

ChatGPT üreticisi, üretken yapay zeka araçlarının geliştirilmesini desteklemek için şimdiye kadar aboneliklere bel bağladı. Ancak bu modelleri yapmanın ve sunmanın maliyeti göz kamaştırıcı derecede yüksek ve yatırımcıların ateşe atmaya istekli olabilecekleri milyarlarca dolar var.

Yine de bu hamle OpenAI kurucusu Sam Altman için rahatsız edici görünüyor. Harvard Business School'da kısa süre önce düzenlenen bir sohbet toplantısında Altman, şirketin erişim seçeneklerini genişletmek için reklamları benimseyip benimsemeyeceği sorulduğunda, bunun "son çare" olacağını söyledi.

Altman, "OpenAI'ın reklamları asla düşünmeyeceğini söylemiyorum. Ancak genel olarak reklamlardan hoşlanmıyorum ve bence reklamlar artı yapay zeka benim için benzersiz bir şekilde tedirgin edici" ifadelerini kullandı.