Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yapay zekaya göre bu il ve ilçelerden arsa alacaklar kısa süre içinde köşeyi dönecek! Yatırımlık arsa nereden alınır?

Mart 22, 2026 11:00
1
Yapay zekaya göre bu il ve ilçelerden arsa alacaklar kısa süre içinde köşeyi dönecek! Yatırımlık arsa nereden alınır?

Hepimizin içinde bir gün şehirden kaçıp doğayla baş başa kalacağımız, kenarda köşede değerlenmeyi bekleyen bir "toprak ağası" olma hayali yatar. Büyüklerimizden duyduğumuz "Zamanında buralar hep dutluktu, dedem almamış" efsaneleri, emlak dünyasının en acı ama en gerçek hikayeleridir. Toprak, dünyada üretimi olmayan tek yatırım aracıdır; sınırları bellidir ve nüfus arttıkça her bir metrekaresi daha da kıymete biner. Ancak günümüz ekonomisinde körü körüne bir tarlaya para bağlamak, büyük bir finansal hüsranla sonuçlanabilir. Yeni otoyol projelerini, yüksek hızlı tren hatlarını, organize sanayi bölgelerinin (OSB) büyüme haritalarını ve en önemlisi "İklim Krizinin" değiştirdiği göç rotalarını milyarlarca veri noktasıyla yapay zekaya yükledik. Algoritmaların analiz ettiği bu devasa topografik ve ekonomik matris, İstanbul veya Ankara'nın o bildik pahalı semtlerini değil; önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde değerini ona katlayacak, şimdilerin sessiz ama geleceğin "taşı toprağı altın" olacak o sürpriz ilçe ve havzalarını ortaya çıkardı.

2
Arsa yatırımı, gayrimenkul dünyasının en sabır gerektiren ama aynı zamanda en yüksek kâr marjı sunan dalıdır. Bir daire satın aldığınızda, dairenin değeri o anki piyasa şartlarına göre zaten fiyatlanmıştır; sadece enflasyon oranında artar ve kira getirisi sağlar. Üstelik bina yaşlandıkça yıpranma payı (amortismana) maruz kalır. Ancak doğru lokasyondan alınmış bir toprak parçası, çevresine bir hastane yapıldığında, yakından bir otoyol geçtiğinde veya imar planına dahil edildiğinde bir gecede %500, hatta %1000 değer kazanabilir. Yapay zeka, geleceğin şehir planlamasını tahmin ederken tesadüflere veya emlakçı fısıltılarına değil, doğrudan devlet ihalelerine, nüfus yoğunlaşma eğilimlerine ve yer altı su kaynaklarına bakar.

3
KUZEY TRAKYA (KIRKLARELİ VE ÇEVRESİ)

Yapay zekanın yatırım haritasında en parlak yeşil ışık yanan bölgelerin başında Kırklareli ve civarı geliyor. Bunun iki devasa bilimsel nedeni var: İklim ve Sanayi Göçü.

Küresel ısınma nedeniyle Akdeniz ve Ege'nin güney kesimleri yaz aylarında giderek daha kurak ve yaşanması zor bir hale gelirken, algoritmalar önümüzdeki 20 yıl içinde Türkiye'nin en değerli "İklim Sığınakları"nın Marmara'nın kuzey hattı olacağını öngörüyor. Yeraltı su kaynaklarının zenginliği ve orman örtüsü, bu bölgeyi hem tarım hem de ekolojik yaşam için paha biçilemez kılıyor. Lojistik açıdan bakıldığında ise İstanbul'daki devasa sanayinin yavaş yavaş Çerkezköy, Kapaklı ve Vize eksenine doğru kaydığı görülüyor. Yapay zeka, Kırklareli'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarına yakınlığı ve yeni demiryolu projeleriyle, bu bölgedeki imara açık arsaların veya imar sınırındaki tarlaların önümüzdeki dönemde korkunç bir değer artışı yaşayacağını hesaplıyor.

4
BALIKESİR (BANDIRMA - SUSURLUK HATTI)

Eğer yapay zekaya "Türkiye'nin gelecekteki en büyük ticaret ve aktarma merkezi neresi olacak?" diye sorarsanız, parmağını Balıkesir'in haritadaki tam o stratejik orta noktasına basar.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılması, Gebze-İzmir otoyolunun tamamlanması ve yapımı süren devasa liman projeleri, Balıkesir'i (özellikle Bandırma, Susurluk, Gönen hattını) Marmara ve Ege'nin tam kalbindeki en kusursuz kavşak noktası haline getirdi. Sanayi devleri, lojistik maliyetlerini düşürmek için fabrikalarını İstanbul'dan bu eksene taşıyor. Organize Sanayi Bölgelerinin hızla genişlediği bu aks, yapay zeka verilerine göre sadece sanayi arsaları için değil; bu devasa iş gücünün yaşayacağı yeni konut alanları (imarlı arsalar) için de muazzam bir potansiyel barındırıyor. Denizden hafifçe içeride kalan ama otoyollara sıfır bu güzergahlar, orta vadeli yatırımın en garanti kalelerinden biri.

5
ANKARA'NIN BATI KORİDORU (POLATLI - TEMELLİ)

Ankara yıllardır Eskişehir yoluna doğru büyür, ancak yapay zekanın uydu haritalarından ve istihdam verilerinden çıkardığı sonuç, bu büyümenin artık Polatlı ve Temelli ekseninde bir "Mega Endüstri Vadisine" dönüştüğüdür.

Türkiye'nin gururu olan savunma sanayii devleri (TAI, Aselsan, Havelsan) ve bunların binlerce alt yüklenici fabrikası, Ankara'nın batı koridorunda devasa kampüsler inşa ediyor. Bu kampüsler sadece demir ve betondan ibaret değil; beraberinde on binlerce beyaz yakalı mühendis, teknisyen ve onların aileleri için devasa bir barınma, okul, hastane ve sosyal donatı ihtiyacı getiriyor. Yapay zeka, bu yüksek gelirli nüfusun şehir merkezindeki kaosa dönmek yerine, çalıştıkları bölgeye yakın, yeni planlanan uydu kentlerde yaşamayı tercih edeceğini gösteriyor. Temelli ve Polatlı üçgenindeki henüz fiyatlanmamış arsalar, bu savunma sanayii genişlemesinin en tatlı meyvelerini verecek.

6
MANİSA (SOMA - KIRKAĞAÇ - AKHİSAR)

İzmir'in artık dağlarla deniz arasına sıkışmış olması ve arsa üretememesi, yapay zekanın projeksiyonlarını doğrudan komşusu Manisa'nın bereketli ovasına yönlendiriyor. İzmir limanlarına olan yakınlığı ve İstanbul-İzmir otoyolunun tam üzerinden geçmesi, Manisa'yı yabancı yatırımcıların ve otomotiv/yedek parça fabrikalarının yeni üssü yaptı.

Özellikle Akhisar, Kırkağaç ve Soma üçgeni, hem tarımsal vasfı yüksek (ceviz, badem, zeytin yatırımı için kusursuz) hem de yeni organize sanayi bölgelerinin inşasıyla imar çaplarının hızla genişlediği bir alan. Yapay zeka, bu bölgedeki toprak fiyatlarının Ege sahil bandına göre hala inanılmaz derecede "ucuz" ve "gelişime aç" olduğunu belirterek yatırımcılara güçlü bir alım sinyali veriyor.

7
ARSA ALIRKEN YAPILAN O BÜYÜK HATAYA DİKKAT EDİN

Yapay zekanın potansiyelini övdüğü bu bölgelere gidip hemen ilk bulduğunuz toprağı almak, kendi ayağınıza sıkmak olabilir. Arsa ve tarla yatırımında yer kadar önemli olan bir diğer unsur "Hukuki Durum"dur.

Bir tarlanın çok ucuz olmasının genellikle bir sebebi vardır. Yapay zeka sistemleri gibi yatırımcıların da "Hisseli Tapu" kavramından uzak durması gerekir. 10 farklı kişinin ortak olduğu, sınırları belli olmayan (rızai taksimi yapılmamış) bir tarla alırsanız, yarın o toprağı satmak istediğinizde veya üzerine bir yapı kurmak istediğinizde diğer 9 ortağın onayına veya "Şufa (Önalım) Hakkı" davasına takılabilirsiniz. Yatırım yapacağınız toprak mutlaka "Müstakil (Tek) Tapu" olmalı, belediyeden imar durumu (sit alanı, tarım arazisi koruma havzası olup olmadığı) kesinlikle yazılı olarak sorgulanmalıdır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.