Yapay zekaya göre bu il ve ilçelerden arsa alacaklar kısa süre içinde köşeyi dönecek! Yatırımlık arsa nereden alınır?

KUZEY TRAKYA (KIRKLARELİ VE ÇEVRESİ)

Yapay zekanın yatırım haritasında en parlak yeşil ışık yanan bölgelerin başında Kırklareli ve civarı geliyor. Bunun iki devasa bilimsel nedeni var: İklim ve Sanayi Göçü.

Küresel ısınma nedeniyle Akdeniz ve Ege'nin güney kesimleri yaz aylarında giderek daha kurak ve yaşanması zor bir hale gelirken, algoritmalar önümüzdeki 20 yıl içinde Türkiye'nin en değerli "İklim Sığınakları"nın Marmara'nın kuzey hattı olacağını öngörüyor. Yeraltı su kaynaklarının zenginliği ve orman örtüsü, bu bölgeyi hem tarım hem de ekolojik yaşam için paha biçilemez kılıyor. Lojistik açıdan bakıldığında ise İstanbul'daki devasa sanayinin yavaş yavaş Çerkezköy, Kapaklı ve Vize eksenine doğru kaydığı görülüyor. Yapay zeka, Kırklareli'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarına yakınlığı ve yeni demiryolu projeleriyle, bu bölgedeki imara açık arsaların veya imar sınırındaki tarlaların önümüzdeki dönemde korkunç bir değer artışı yaşayacağını hesaplıyor.