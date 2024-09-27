Yapay zekaya işini ilk kaptıran Tom'du: Günümüze ışık tutan çizgi film sahnesi viral oldu!

27 Eylül 2024 15:52 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 15:54

Tom ve Jerry çizgi filminden bir sahne, günümüzün yapay zekâ ve otomasyon tartışmalarına ışık tutuyor. Videoda, Tom’un sahibi, fare avlama işini devralacak bir robot kedi alarak Tom'u işsiz bırakıyor. Bu durum, 60 yıl önce yayınlanmış bir çizgi filmde bile yapay zekânın iş dünyasına etkilerinin öngörüldüğüne dair önemli bir mesaj olarak yorumlanıyor.

Yapay zeka​ (YZ) günümüz dünyasında her zamankinden daha önemli hale gelirken, bu teknolojinin hayatımıza nasıl sızdığı ve kimi zaman nasıl tehdit oluşturabileceği üzerine ilginç tartışmalar ortaya çıkıyor. Yakın zamanda, klasik çizgi film Tom ve Jerry'den eski bir sahne, yapay zekanın iş dünyasına olan etkisini gözler önüne sererek sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

ROBOT KEDİYE TERCİH EDİLEN TOM, EVİ TERK ETMİŞTİ

Sosyal medya platformlarında yayılan videoda, Tom ve Jerry'nin günümüz dünyasına oldukça tanıdık gelen bir hikayesi yeniden dikkat çekiyor. Söz konusu sahnede, Tom'un sahibi, ne beslenme ne de ilgi gerektiren bir robot kedi satın alıyor. Tom'u çağırarak bu yeni robot kediyi ona gösteren sahibi, artık fare avlama işini bu robotun devralacağını açıklıyor.

Kadın, robot kediyi çalıştırdığında, kedi hiç vakit kaybetmeden Jerry'yi yakalayıp dışarı atıyor. Bu duruma üzülen Tom, eşyalarını toplayıp evi terk ediyor. Bu sahne, 60 yıl önceki bir çizgi filmden alınmış olsa da günümüz dünyasına dair önemli bir mesaj içeriyor.

Bir kullanıcı "60 yıl önce, Tom makineler ve yapay zeka yüzünden işini kaybeden ilk kişiydi" diye yazarak, çizgi filmdeki sahnenin yıllar öncesinden günümüze ışık tuttuğunu aktardı.